Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde!

Altın, ABD Hazine Bakanlığının kısa süre önce açıkladığı tahvil geri alım programının etkisiyle başlayan yükselişini sürdürerek salı günü üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcıların odağı ise kritik enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’un bu hafta yapacağı konuşmaya çevrildi. Spot altın, TSİ 04.46 itibarıyla yüzde 0,4 artışla ons başına 4 bin 668,19 dolara yükseldi. Seansın erken saatlerinde 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini gören altın, yükselişini sürdürdü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 artarak ons başına 4 bin 724,50 dolara çıktı.