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Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde!

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Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde!

Altın, ABD Hazine Bakanlığının tahvil geri alım programını genişletmesinin dolar üzerindeki değer kaybı endişelerini artırmasıyla üç ayı aşkın sürenin zirvesine yükseldi. Gram altın 7 bin 200 lira seviyesini test ederken, piyasalarda gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi

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Foto - Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde!

Altın, ABD Hazine Bakanlığının kısa süre önce açıkladığı tahvil geri alım programının etkisiyle başlayan yükselişini sürdürerek salı günü üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcıların odağı ise kritik enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’un bu hafta yapacağı konuşmaya çevrildi. Spot altın, TSİ 04.46 itibarıyla yüzde 0,4 artışla ons başına 4 bin 668,19 dolara yükseldi. Seansın erken saatlerinde 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini gören altın, yükselişini sürdürdü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 artarak ons başına 4 bin 724,50 dolara çıktı.

#2
Foto - Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde!

Güncel altın satış fiyatları Gram altın satış fiyatı: 7.165,82 TL

#3
Foto - Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde!

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.682,00 TL

#4
Foto - Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde!

Yarım altın satış fiyatı: 23.358,00 TL

#5
Foto - Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde!

Tam altın satış fiyatı: 46.815,14 TL

#6
Foto - Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde!

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.544,00 TL

#7
Foto - Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde!

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, geçen hafta para birimlerinin değer kaybedeceği beklentisine dayalı işlemlerin yeniden öne çıkmasının, altındaki son yükseliş dalgasını desteklediğini söyledi. Sycamore, “İleriye baktığımızda, altındaki düşüşlerin güçlü alımlarla karşılanmasını ve fiyatların bir sonraki yukarı yönlü direnç bölgesi olan 4 bin 900-5 bin dolar aralığına doğru ilerlemesini bekliyoruz” dedi. TD Securities yayımladığı değerlendirmede, “ABD dolarının değer kaybedeceğine ilişkin bu endişeler, Fed’in daha yüksek enflasyonla mücadele etmeye hazır olduğuna dair net bir sinyal vermemesi nedeniyle önümüzdeki haftalarda altını desteklemeli” ifadelerini kullandı. Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,3 artarak ons başına 69,16 dolara, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.883,93 dolara ve paladyum yüzde 0,2 değer kazanarak 1.359 dolara çıktı.

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