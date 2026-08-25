Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde!

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, geçen hafta para birimlerinin değer kaybedeceği beklentisine dayalı işlemlerin yeniden öne çıkmasının, altındaki son yükseliş dalgasını desteklediğini söyledi. Sycamore, “İleriye baktığımızda, altındaki düşüşlerin güçlü alımlarla karşılanmasını ve fiyatların bir sonraki yukarı yönlü direnç bölgesi olan 4 bin 900-5 bin dolar aralığına doğru ilerlemesini bekliyoruz” dedi. TD Securities yayımladığı değerlendirmede, “ABD dolarının değer kaybedeceğine ilişkin bu endişeler, Fed’in daha yüksek enflasyonla mücadele etmeye hazır olduğuna dair net bir sinyal vermemesi nedeniyle önümüzdeki haftalarda altını desteklemeli” ifadelerini kullandı. Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,3 artarak ons başına 69,16 dolara, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.883,93 dolara ve paladyum yüzde 0,2 değer kazanarak 1.359 dolara çıktı.