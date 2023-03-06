  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Çadır kentte kadınlara özel kandil programı

2023-03-06 16:52:59
Çadır kentte kadınlara özel kandil programı

Diyarbakır'da Silvan Karayolu üzerinde kurulan çadır kentte kadınlara özel Berat Kandili programı düzenlendi.

#1
Foto - Çadır kentte kadınlara özel kandil programı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra Diyarbakır’da evi hasar gören depremzedeler, Silvan Yolu üzerinde kurulan çadır kente yerleşti.

#2
Foto - Çadır kentte kadınlara özel kandil programı

Çadır kentteki depremzede kadınlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının düzenlediği Berat Kandili programına katıldı. Ellerin semaya kalktığı programda açılış, çadır kentteki manevi rehberlerden Hediye Andan ve Halime Yılmaz’ın Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Mevlid-i Şerif okundu, salavatlar getirildi.

#3
Foto - Çadır kentte kadınlara özel kandil programı

Kandil programına katılan onlarca kadın, ellerini duaya açtı.

Türk vatandaşı BAE'de milyoner oldu
Ekonomi

Türk vatandaşı BAE'de milyoner oldu

İran asıllı Türkiye vatandaşı Sam Heidar Torshizi, BAE'de aldığı bir bilet sonucunda milyoner oldu.
54 vekille adaylığı satın aldı
Gündem

54 vekille adaylığı satın aldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “adaylık dayatmasına” karşı çıkan İyi Parti lideri Meral Akşener’in ittifaktan ayrılmasıyla, “Altılı Masa”da yaş..
Ekmek fiyatı 2,75 TL’ye düştü
Ekonomi

Ekmek fiyatı 2,75 TL’ye düştü

Çankırı’da fırıncılar arasında yaşanan rekabet sebebiyle bazı bakkal ve fırınlarda ekmeğe indirim yapılarak, 200 gramı 2,75 TL’ye satılmaya ..
Nedim Şener'den olay 6'lı Masa çıkışı: Müthiş tezgah!
Siyaset

Nedim Şener'den olay 6'lı Masa çıkışı: Müthiş tezgah!

Gazeteci Nedim Şener, 6'lı Masa'da yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
CHP'li gazeteciden ezber bozan çıkış! Hepiniz ikiyüzlüsünüz
Medya

CHP'li gazeteciden ezber bozan çıkış! Hepiniz ikiyüzlüsünüz

CHP'ye yakın gazeteci Sevilay Yılman, altılı masanın dağılmasıyla ilgili ezber bozan bir yazıya imza attı.

Olay Ersan Şen çıkışı!
Medya

Olay Ersan Şen çıkışı! "Vallahi" deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "İYİ Parti kabul ederse seve seve cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen ve Meral Akşener'in de görüşme te..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23