Buzulların altında akılalmaz keşif! Tam 158 karatlık dev servet bulundu
Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden Rio Tinto, Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen güneyindeki donmuş topraklarda 22 yıldır faaliyet gösteren Diavik Elmas Madeni’nin Mart 2026'daki resmi kapanışından hemen önce, 158,20 karat ağırlığında mücevher kalitesinde nadir bir sarı elmas çıkarıldığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyar yıl önce oluştuğu belirlenen ve kristal yapısı meydana gelirken içine hapsolan azot atomları sayesinde göz alıcı rengi alan devasa taş, maden tarihinde 100 karatın üzerinde bulunan beşinci sarı elmas olarak kayıtlara geçti.