Buzulların altında akılalmaz keşif! Tam 158 karatlık dev servet bulundu

Rio Tinto tarafından yapılan açıklamada, 158,20 karatlık taşın değerlendirme, kesim ve satış süreçlerinin planlandığı belirtildi. Henüz resmi bir değer biçilmeyen elmasın, kesim işlemi sırasında orijinal ağırlığının yaklaşık yarısını kaybedebileceği öngörülüyor. Taşın hangi alıcıya satılacağı veya nerede sergileneceği konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.