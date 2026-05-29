Buzulların altında akılalmaz keşif! Tam 158 karatlık dev servet bulundu

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden Rio Tinto, Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen güneyindeki donmuş topraklarda 22 yıldır faaliyet gösteren Diavik Elmas Madeni’nin Mart 2026'daki resmi kapanışından hemen önce, 158,20 karat ağırlığında mücevher kalitesinde nadir bir sarı elmas çıkarıldığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyar yıl önce oluştuğu belirlenen ve kristal yapısı meydana gelirken içine hapsolan azot atomları sayesinde göz alıcı rengi alan devasa taş, maden tarihinde 100 karatın üzerinde bulunan beşinci sarı elmas olarak kayıtlara geçti.

Rio Tinto, Kanada’nın Kuzeybatı Toprakları’ndaki Diavik Elmas Madeni’nde, operasyonların son aşamasında 158,20 karat ağırlığında nadir bir sarı elmas bulunduğunu duyurdu. Mart 2025'te gün yüzüne çıkarılan taş, Kanada’da bugüne kadar bulunan en büyük mücevher kalitesindeki sarı elmaslardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Kutup Dairesi'nin 200 kilometre güneyindeki Lac de Gras'ta bulunan madenden çıkarılan taşın, yaklaşık 2 milyar yıl önce oluştuğu belirlendi. Uzmanlar, elmasa sarı rengini veren unsurun, kristal yapısı oluşurken içine hapsolan azot atomlarının mavi ışığı emmesi olduğunu ifade etti. 158,20 karat ağırlığında (kaba haliyle). Belirgin sarı ton (Madenin toplam üretiminin yüzde 1’inden azı bu renktedir). A21 kimberlit bacası. Bu yeni keşif, Diavik’in 22 yıllık işletme tarihinde 100 karatın üzerinde bulunan beşinci sarı elmas olma özelliğini taşıyor.

Diavik Elmas Madeni, kamu elektrik şebekesinden bağımsız olarak rüzgar, güneş ve dizel yakıttan oluşan hibrit bir enerji sistemiyle işletilmekteydi. 2003 yılından bu yana faaliyette olan maden, A21 borusundaki ek üretim çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 24 Mart 2026 tarihinde resmi olarak kapandı.

Rio Tinto tarafından yapılan açıklamada, 158,20 karatlık taşın değerlendirme, kesim ve satış süreçlerinin planlandığı belirtildi. Henüz resmi bir değer biçilmeyen elmasın, kesim işlemi sırasında orijinal ağırlığının yaklaşık yarısını kaybedebileceği öngörülüyor. Taşın hangi alıcıya satılacağı veya nerede sergileneceği konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

