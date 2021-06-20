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Yaşam
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Buzdolabının altından 2 metrelik yılan çıktı

2021-06-20 20:25:01
Buzdolabının altından 2 metrelik yılan çıktı

Muğla-Marmaris'te yaşayan bir kişi mutfağa girdiğinde gözlerine inanamadı.

#1
Foto - Buzdolabının altında siyah bir yılan gören kişi hemen ekiplere haber verdi.

Buzdolabının altında siyah bir yılan gören kişi hemen ekiplere haber verdi.

#2
Foto - İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah yılanı buzdolabından çıkardı

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah yılanı buzdolabından çıkardı

#3
Foto - Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

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