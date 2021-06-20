2021-06-20 20:25:01 Buzdolabının altından 2 metrelik yılan çıktı
Muğla-Marmaris'te yaşayan bir kişi mutfağa girdiğinde gözlerine inanamadı.
Muğla-Marmaris'te yaşayan bir kişi mutfağa girdiğinde gözlerine inanamadı.
Buzdolabının altında siyah bir yılan gören kişi hemen ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah yılanı buzdolabından çıkardı
Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.
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