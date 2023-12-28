2023-12-28 10:11:46 Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...
Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, bir yandan Süper Kupa hazırlıklarını sürdürürken diyen yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip bulunduğu kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden ocak ayında kadroya takviye istedi. Kurmaylar, başarılı çalıştırıcının talebi doğrultusunda dünya yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri