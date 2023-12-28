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Spor
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Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

2023-12-28 10:11:46
Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, bir yandan Süper Kupa hazırlıklarını sürdürürken diyen yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip bulunduğu kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden ocak ayında kadroya takviye istedi. Kurmaylar, başarılı çalıştırıcının talebi doğrultusunda dünya yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

#1
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Süper Lig devi Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.

#2
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak.

#3
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Cimbom, dev derbiyi kazanmak ve kupa koleksiyonuna yenisini eklemek istiyor.

#4
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Zorlu mücadele Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak.

#5
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Al Awwal Stadyumu'nda karşılaşacak 2 devin mücadelesi 29 Aralık TSİ 20:45'te başlayacak.

#6
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Diğer yandan ezeli rakipler Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında da kozlarını paylaşmıştı.

#7
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Ancak karşılaşma 0-0 berabere noktalandı.

#8
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Maçta en çok dikkat çeke istatistik ise yapılan 45 faul oldu.

#9
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Ayrıca mücadelede sadece 1 şut kaleyi buldu.

#10
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısını Fenerbahçe'nin averajla gerisinde tamamladı.

#11
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Galatasaray'ın Avrupa macerası da devam ediyor.

#12
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşen Cimbom, Bayern Münih ve Kopenhag'ın gerisinde kalırken, Manchester United'ın üzerinde yerini aldı.

#13
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Cimbom 6 maçlık grup aşamasını 3. sırada tamamladı.

#14
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Aslan yoluna Avrupa Ligi'den devam edecek.

#15
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

#16
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Cimbom ilk maçını evinde oynayacak.

#17
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Teknik direktör Okan Buruk ise Kopenhag maçının ardından tüm kulvarlarda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı.

#18
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Bulunduğu kupalara talip olan sarı-kırmızılı ekip rotasını transfere çevirdi.

#19
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, devre arasını da hızı geçirebilir.

#20
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Teknik direktör Okan Buruk, Tottenham'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Tanguy Ndombele'nin performansından mutsuz.

#21
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Yıldız oyuncu Türkiye'de beklenen katkıyı bir türlü veremedi.

#22
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Tecrübeli çalıştırıcı, 27 yaşındaki oyuncunun yerine başka bir ismin kadroya dahil edilmesini istedi.

#23
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Kurmaylar ise transfer teknik heyetin talebi doğrultusunda çalışmalara başladı.

#24
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Cimbom orta sahayı kuvvetlendirmek için rotasın Fransa'ya çevirdi.

#25
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Aslan, dünya yıldızı için harekete geçti.

#26
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

G.SARAY'DA SOLER SESLERİ!

#27
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Yıldız oyuncu, Fransız devi PSG'de forma giyiyor.

#28
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Okan Buruk'un da transferine onay verdiği İspanyol futbolcu için yönetimin yakın zamanda PSG ile temasa geçeceği biliniyor.

#29
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

26 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 maçta forma giydi.

#30
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Birçok mevkide oynayabilen Soler, bu sezon 1 kez sol bek, 2 kez sağ bek ve 5 kez ön liberoda şans buldu.

#31
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Yıldız oyuncu ayrıca merkez orta saha ve on numarada pozisyonlarında da oynayabiliyor.

#32
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Çok yönlülüğü sayesinde Buruk'un transfere onay verdiği biliniyor.

#33
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

Carlos Soler bu sezon çıktığı maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.

#34
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

İspanyol yıldızın bonservis değeri ise 20 milyon Euro olarak biliniyor.

#35
Foto - Büyük yıldızın gelişi ertelenen Galatasaray'da flaş duyuru yapıldı: Ocak'ta dünya yıldızı Rams Park'ta...

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