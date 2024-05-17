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Büyük teklif reddedildi! Dev kulüpler Arda'yı istiyor
Spor
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Büyük teklif reddedildi! Dev kulüpler Arda'yı istiyor

2024-05-17 10:58:29
Büyük teklif reddedildi! Dev kulüpler Arda'yı istiyor

İspanya LaLiga ekibi Real madrid forması giyen Arda Güler’in her geçen gün talipleri artıyor.

#1
Foto - Büyük teklif reddedildi! Dev kulüpler Arda'yı istiyor

Premier League devi Arsenal 19 yaşındaki yıldız için devreye girdi.

#2
Foto - Büyük teklif reddedildi! Dev kulüpler Arda'yı istiyor

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Arsenal, Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti.

#3
Foto - Büyük teklif reddedildi! Dev kulüpler Arda'yı istiyor

Ada temsilcisinin 19 yaşındaki milli futbolcumuz için Real Madrid'e 45 milyon Euro'luk transfer teklifini sunduğu belirtildi.

#4
Foto - Büyük teklif reddedildi! Dev kulüpler Arda'yı istiyor

Madrid devinin başkanı Florentino Perez ve ekibinin Arda Güler için gelen 45 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul etmediği kaydedildi.

#5
Foto - Büyük teklif reddedildi! Dev kulüpler Arda'yı istiyor

Haberde yer alan detayda Real Madrid'in Arda Güler'in gösterdiği performanstan memnun olduğuna ve genç yıldıza çok güvenildiğine dikkat çekildi.

#6
Foto - Büyük teklif reddedildi! Dev kulüpler Arda'yı istiyor

Arda'nın gelecek sezon da takımda kalması kararının verildiği bilgisine yer verildi.

#7
Foto - Büyük teklif reddedildi! Dev kulüpler Arda'yı istiyor

Eflatun beyazlı forma ile istediği forma süresini almakta zorlanan Arda Güler, buna rağmen ligde çıktığı 9 maçta 71 dakika ortalama ile oynadı ve 4 gol kaydetti.

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