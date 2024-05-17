2024-05-17 10:58:29 Büyük teklif reddedildi! Dev kulüpler Arda'yı istiyor
İspanya LaLiga ekibi Real madrid forması giyen Arda Güler’in her geçen gün talipleri artıyor.
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İspanya LaLiga ekibi Real madrid forması giyen Arda Güler’in her geçen gün talipleri artıyor.
Premier League devi Arsenal 19 yaşındaki yıldız için devreye girdi.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Arsenal, Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti.
Ada temsilcisinin 19 yaşındaki milli futbolcumuz için Real Madrid'e 45 milyon Euro'luk transfer teklifini sunduğu belirtildi.
Madrid devinin başkanı Florentino Perez ve ekibinin Arda Güler için gelen 45 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul etmediği kaydedildi.
Haberde yer alan detayda Real Madrid'in Arda Güler'in gösterdiği performanstan memnun olduğuna ve genç yıldıza çok güvenildiğine dikkat çekildi.
Arda'nın gelecek sezon da takımda kalması kararının verildiği bilgisine yer verildi.
Eflatun beyazlı forma ile istediği forma süresini almakta zorlanan Arda Güler, buna rağmen ligde çıktığı 9 maçta 71 dakika ortalama ile oynadı ve 4 gol kaydetti.
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