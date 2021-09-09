2021-09-09 12:21:42 Büyük tehlike! Yavaşça ortaya çıkıyor, dayanılmaz ağrılar ve ölüm...
Vücudunuzdaki taşlar bazı ağrılı sağlık sorunlarının nedeni olabilir. Vücudunuzdaki taşlar, tanımı biraz garip gelebilir. Ama yine de bazı ağrılı sağlık sorunlarına neden olabilecek en az yedi farklı taş türü vardır. En yaygın taş türlerinden biri, diş taşı veya sertleşmiş diş plağının bir şekli olan tartardır. Ancak bademcik taşı ve safra taşı gibi altı taş türü daha vardır. İşte vücudunuzda sahip olabileceğiniz tüm olası 'taşların' listesi!