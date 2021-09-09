Büyük tehlike! Yavaşça ortaya çıkıyor, dayanılmaz ağrılar ve ölüm...

BÖBREK TAŞI Böbreklerimiz, kanımızdan atıkları uzaklaştıran ve bunu idrar şeklinde mesaneye yönlendiren bir tür filtre görevi görür. Bu atık birikmeye başlarsa kristalleşmeye başlayabilir ve bu şekilde böbrek taşları oluşur. Bilmeden, herhangi bir semptom yaşamaya başlamadan önce yıllarca böbrek taşı ile dolaşıyor olabilirsiniz. Böbrek taşı kendini yerinden oynatır ve üretrayı tıkarsa ağrılı kramplar yaşayabilirsiniz. Böbrek taşlarının diğer belirtileri mide bulantısı, kan kaybı ve kötü kokulu idrardır. Çoğu durumda, çok su içmek, sonunda böbrek taşını idrarla atmanızı sağlar. Ancak bazı durumlarda bu işe yaramaz ve doktorunuzla iletişime geçmeniz daha iyi olur.