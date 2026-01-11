Büyük kriz patlak verdi! Türkiye ile arası yeni yeni düzelen BAE uçaklarına yasak geldi
Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait askeri ve kargo uçaklarına yönelik önemli bir karar alındı.
Somali hükümeti, BAE uçaklarının hava sahasına girişinin yasaklandığını duyurdu. Karar, resmi olarak yürürlüğe girdi.
Somali makamları, yasağın gerekçesine ilişkin detay vermedi. Bölgedeki diplomatik gerilimlerin bu kararda etkili olduğu değerlendiriliyor. BAE’nin Somali’deki askeri varlığı daha önce de tartışma konusu olmuştu.
Uzmanlar, kararın ikili ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Hava sahası yasağı, lojistik faaliyetleri de etkileyecek. BAE’den henüz resmi bir yanıt gelmedi. Gelişmeler yakından izleniyor.
