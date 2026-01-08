Büyük iş olur bu transfer! Galatasaray gençlerin peşinde...
Galatasaray'ın orta saha adayları arasında Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi'nin de olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki Ganalı orta sahanın ciddi bir potansiyeli olduğu düşünülüyor.
Galatasaray orta alan için yıldız isimlerle temas kuruyor. Ancak +2'lik genç yabancı kontenjanı ve potansiyel sebebiyle Caleb Yirenkyi'nin de listeye eklendiği öğrenildi. 19 yaşındaki merkez orta saha, Danimarka ekibi Nordsjaelland'de oynuyor. Gana Milli Takımı'nın da bir parçası...
1.82 boyundaki futbolcu, bu sezon Danimarka Ligi'nde 17 karşılaşmaya çıktı. 1 gol ve 4 asist üretti. Kulübüyle 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Tahmini piyasa değeri 6 milyon euro civarında. Ancak en az 10 milyon euro talep edilmesi bekleniyor.
19 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray seçeneğine çok sıcak baktığı öğrenildi.
Ancak öncelikle kulüplerin anlaşması gerekiyor. Sarı-Kırmızılılar, orta alana yıldız bir isim ekleyecek. Fakat Caleb Yirenkyi'nin de kadroyu güçlendirmek için alınabileceği konuşuluyor...
