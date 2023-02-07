2023-02-07 13:38:41 Büyük felaket dünyanın birinci gündemi! Dünya basını depremi böyle gördü
Kahramanmaraş'ta dün sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye’deki felaket tüm dünyanın gündemine oturdu. Dünya medyası depremin son yılların en büyük doğal afeti olduğuna dikkat çekti. Bazı yayın organları ise depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.