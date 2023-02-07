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Büyük felaket dünyanın birinci gündemi! Dünya basını depremi böyle gördü

2023-02-07 13:38:41
Büyük felaket dünyanın birinci gündemi! Dünya basını depremi böyle gördü

Kahramanmaraş'ta dün sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye’deki felaket tüm dünyanın gündemine oturdu. Dünya medyası depremin son yılların en büyük doğal afeti olduğuna dikkat çekti. Bazı yayın organları ise depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

#1
Foto - Büyük felaket dünyanın birinci gündemi! Dünya basını depremi böyle gördü

SON 100 YILIN EN GÜÇLÜ SARSINTILARI The Guardian gazetesi birinci sayfasında Diyarbakır'da enkaz altından çıkartılan bir kız çocuğunun fotoğrafını kullandı. Haberi "Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce ölü" başlığı ile duyuran gazete depremin son 100 yılın en güçlü sarsıntıları olduğuna dikkat çekti.

#2
Foto - Büyük felaket dünyanın birinci gündemi! Dünya basını depremi böyle gördü

Times gazetesi de birinci sayfasında Diyarbakır'daki aynı fotoğrafı kullandı. Gazete "Dev deprem, binlerce kişiyi uykusunda öldürdü" başlığı ile duyurduğu haberinde Türkiye ve Suriye'deki ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ve dünya genelinden yardım önerilerinin yağdığını belirtti.

#3
Foto - Büyük felaket dünyanın birinci gündemi! Dünya basını depremi böyle gördü

Financial Times gazetesi, Türkiye'deki depremleri 'son 84 yılın en büyük depremi' diye duyurdu ve neredeyse son 100 yıldaki en büyük doğal afetin ülkenin güneydoğusundaki mahalleleri ve Suriye'nin kuzeyini yerle bir ettiğini belirtti.

#4
Foto - Büyük felaket dünyanın birinci gündemi! Dünya basını depremi böyle gördü

Daily Telegraph gazetesi manşetinde Hatay'da enkazdan çıkartılan bir gencin fotoğrafını kullandı ve Türkiye'de 100 yıldır yaşanan en büyük depremde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

#5
Foto - Büyük felaket dünyanın birinci gündemi! Dünya basını depremi böyle gördü

SUN GAZETESİNDEN DEPREMZEDELERE YARDIM KAMPANYASI "Onlara yardım edin" manşetiyle çıkan Sun gazetesi, enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden insanların sayısının artmasından korkulduğunu belirtti. Gazete ayrıca, depremzedelere bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu ve okuyucularından kampanyalarına destek olmasını istedi.

#6
Foto - Büyük felaket dünyanın birinci gündemi! Dünya basını depremi böyle gördü

DEHŞETİN İÇİNDE BİR UMUT ANI Daily Mirror gazetesi birinci sayfasında, enkaz altında çıkartılan bir çocuğun fotoğrafıyla birlikte "Dehşetin içinde bir umut anı" başlığını kullandı. Gazete Türkiye ve Suriye'nin yıkıma uğradığını ve yüzlerce binanın yıkılmasının ardından, sağ kurtulanları bulmak için zamana karşı yarışıldığını belirtti.

#7
Foto - Büyük felaket dünyanın birinci gündemi! Dünya basını depremi böyle gördü

Daily Express gazetesi, Türkiye'nin enkaz altında kalan insanları kurtarmak için zamanla yarıştığını belirttiği haberinde 'Deprem korkusu' başlığını kullandı.

#8
Foto - Büyük felaket dünyanın birinci gündemi! Dünya basını depremi böyle gördü

ABD GAZETELERİ CANLI TAKİP EDİYOR Amerikan Washington Post gazetesi Türkiye'deki depremi açtığı canlı blogdan takip ederken, kurtarma ekiplerinin soğuk hava şartlarında çalışmalarına devam ettiğini belirtti ve depremzedelere nasıl yardımcı olunabileceği, nerelere bağış yapılabileceği konusunda detaylı bir Haber yayınladı. Wall Street Journal gazetesi de depremdeki gelişmeleri canlı olarak takip ederken depremin son 10 yılın en ölümcül depremi olabileceğini belirtti.

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