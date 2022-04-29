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Türkiye
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Büyük Çamlıca Camisi doldu taştı!

2022-04-29 15:48:08
Büyük Çamlıca Camisi doldu taştı!

Ramazan ayının son cuma namazı, Büyük Çamlıca Camisi'nde kılındı. Vatandaşlar namaza ilgi gösterdi.

#1
Foto - İstanbul'daki camilerde ramazanın son cuması vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

İstanbul'daki camilerde ramazanın son cuması vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

#2
Foto - Ramazan'ın son Cuma namazı için Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlardan bazıları, caminin dolması üzerine dış avluya serilen kilimlerde namaz kıldı.

Ramazan'ın son Cuma namazı için Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlardan bazıları, caminin dolması üzerine dış avluya serilen kilimlerde namaz kıldı.

#3
Foto - Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cuma namazı yoğun katılımla eda edildi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cuma namazı yoğun katılımla eda edildi.

#4
Foto - Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cuma namazı yoğun katılımla eda edildi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cuma namazı yoğun katılımla eda edildi.

#5
Foto - Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cuma namazı yoğun katılımla eda edildi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cuma namazı yoğun katılımla eda edildi.

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