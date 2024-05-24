Büyük bir bombalı eylem önlendi! Kana bulayacaklardı

İNTİHAR BOMBACISI DETAYI Sabah'ta yer alan habere göre; dinlenildiğinden habersiz olan Barış Boyun'un adamlarıyla birlikte Sarallar'a ait alüminyum fabrikasına bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığı belirlendi. Boyun'un telefondaki adamlarına Burhanettin Saral'ın Çorlu'daki fabrikasına yönelik bir yangın saldırısı düzenlenmesinden, dronelerle fabrikanın izlenmesine ve fabrika içinde kendini patlatmaya hazır bir intihar bombacının hazırlanmasına kadar birçok detay teknik takibe takıldı. "YAKIN KÜL EDİN" Boyun'un bir telefonunda adamlarına, "Hazır mısınız arkadaşlar? Savaşta iyi şanslar! O fabrikayı yakıp kül edin " "Bana bir hafta süre verin. Tüm Türkiye bunu konuşacak" dediği belirlendi. Soruşturma kapsamında Boyun'un adamalarının uyuşturucudan elde edilen paraların araçların özel bölümlerine nasıl saklandığı da tespit edildi.