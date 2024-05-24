2024-05-24 09:30:26 Büyük bir bombalı eylem önlendi! Kana bulayacaklardı
Türkiye'de 10 cinayetten, onlarca gasp ve yaralama dahil 103 suçtan arananan saçan çete lideri Barış Boyun, firar ettiği İtalya'da Türk ve İtalyan polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda yakalandı. Bu operasyonun detaylarına ulaşıldı. Milyarlarca lira kara paraya hükmeden en azılı suç örgütü lideri Barış Boyun'un Sarallar'a ait bir alüminyum fabrikasına bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığı belirlendi. Boyun'un sosyal medyadan adamlarına "Bana bir hafta süre verin. Tüm Türkiye bunu konuşacak" dediği ortaya çıktı. İşte korkunç detaylar...