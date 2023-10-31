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Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak

2023-10-31 16:12:34
Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak

Milyonlarca sürücü ve sürücü adayını ilgilendiren yeni düzenleme geliyor! Ehliyet yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile artık ehliyeti olanlar belirli bir testten geçecek. Testi başarıyla tamamlayamayanlar ise ehliyetlerinden olabilir... Yeni düzenleme ile ehliyet almak ya da yenilemek isteyenlerin sağlık raporu alması gerekecek. Söz konusu yenilik, sürücülerin trafikte daha güvenli olmalarını garantiye almak için yapılacak...

#1
Foto - Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak

Yorgunluk, uyku apnesi gibi sağlık sorunları trafik için oldukça büyük riskler. Bu yüzden, sürücülerin belirli aralıklarla sağlık kontrolü yaptırmaları gerekiyor. Yeni düzenleme ile bu sağlık testlerinden başarıyla geçenler ehliyetlerini almaya ya da mevcut ehliyetlerini kullanmaya hak kazanacak. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Tüm sürücü belgesi alacak ya da yenileyecek olan kişilerin sağlık raporu almaları gerekiyor. Devlet ve üniversite hastanelerinden, özel tıp merkezlerinden, özel hastanelerden ve polikliniklerden rapor alınabiliyor. Aile hekimleri de rapor verebilir ancak gerekli durumlarda detaylı bir şekilde muayene edilmesi ve uzman görüşü alınması için hastayı sevk etmeleri mümkündür." dedi.

#2
Foto - Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak

Uyku apnesiyle trafik kazaları arasındaki bağlantının kesinleşmesi ile, ehliyet alırken ya da yenilerken sürücülerin bu sağlık şartını karşılamaları konusundaki farkındalığın arttığını belirten Işık, açıklamalarının devamında şunları söyledi: “Obezite, uyku apnesi için en önemli risk faktörlerinden biridir. Yapılan son düzenleme ile vücut kitle indeksi değeri 33 ve üzerinde olan kişilerden, herhangi bir şikâyet yaşamasalar dahi tüm gece polisomnografi yani uyku testi isteniyor. Tanıklı apne ve gündüz uyuklama hâli gibi şikâyetler yaşanması durumunda ise vücut kitle indeksi değeri kaç olursa olsun hastaların tüm gece uyku testi yaptırmaları gerekiyor. Bu noktada yaşanan şikâyetlerin önemsenmesi son derece önemli. Uyku apnesi hem kişinin kendisini hem de trafiğe çıkılması durumunda diğer bireyleri tehdit ediyor.”

#3
Foto - Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak

Yeni düzenlemeyle beraber uyku apnesi tedavisi görmenin sürücü belgesi almak için tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyleyen Işık, “Ağır ve orta derecede uyku apnesi olan ve gündüz uyuklama hâli tespit edilen kişiler tedavi görmeden sürücü belgesi alamıyor. Tedavi sonrasında uyku apnesinin kontrol altına alınıp tedavi edildiğinin belgelenmesi gerekiyor. Tedavi sürecinin başarısı da oldukça önemli.

#4
Foto - Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak

Tedavinin başarısının somutlaştırılması adına hastanın son 1 yılda en az 3 PAP cihazı kaydı inceleniyor. Değerlendirilen kayıt süresinin yüzde 70’inde gecede minimum 4 saat PAP cihazı kullanımının sağlanması ve hastanın uyku apnesi semptomları göstermemesi tedavinin başarılı olduğu yönünde yorumlanıyor. Uyku sertifikasına sahip en az bir doktorun ve kulak burun boğaz uzmanının dâhil olduğu üçlü heyet raporu isteniyor. Heyet raporunda hastanın uyku apnesinin şiddeti, tedaviden aldığı sonuç ve PAP tedavisine uyum sağlayıp sağlamadığı gibi faktörler değerlendirilerek ticari, resmi veya ambulans kullanımı için ikinci grup sürücü belgesi alıp alamayacağı belirtiliyor” dedi.

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