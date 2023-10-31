Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak

Uyku apnesiyle trafik kazaları arasındaki bağlantının kesinleşmesi ile, ehliyet alırken ya da yenilerken sürücülerin bu sağlık şartını karşılamaları konusundaki farkındalığın arttığını belirten Işık, açıklamalarının devamında şunları söyledi: “Obezite, uyku apnesi için en önemli risk faktörlerinden biridir. Yapılan son düzenleme ile vücut kitle indeksi değeri 33 ve üzerinde olan kişilerden, herhangi bir şikâyet yaşamasalar dahi tüm gece polisomnografi yani uyku testi isteniyor. Tanıklı apne ve gündüz uyuklama hâli gibi şikâyetler yaşanması durumunda ise vücut kitle indeksi değeri kaç olursa olsun hastaların tüm gece uyku testi yaptırmaları gerekiyor. Bu noktada yaşanan şikâyetlerin önemsenmesi son derece önemli. Uyku apnesi hem kişinin kendisini hem de trafiğe çıkılması durumunda diğer bireyleri tehdit ediyor.”