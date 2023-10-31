2023-10-31 16:12:34 Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak
Milyonlarca sürücü ve sürücü adayını ilgilendiren yeni düzenleme geliyor! Ehliyet yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile artık ehliyeti olanlar belirli bir testten geçecek. Testi başarıyla tamamlayamayanlar ise ehliyetlerinden olabilir... Yeni düzenleme ile ehliyet almak ya da yenilemek isteyenlerin sağlık raporu alması gerekecek. Söz konusu yenilik, sürücülerin trafikte daha güvenli olmalarını garantiye almak için yapılacak...