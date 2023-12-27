Bütün kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor! Aman dikkat! Bu uygulamanın da süresi bitiyor

Küçük "Yine de yıl sonu münasebetiyle kredi kartlarımızda biriken para puanlar varsa ihtiyaçlarımıza uygun mal ve hizmet alımlarında kullanmalıyız. Bunların dışında firmaların 'sadakat kart'ta ya da mobil alışverişlerde biriken puanları var, yıl sona ermeden bunları kullanmakta yarar var." şeklinde konuştu. Küçük, bu konuda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu da söyleyerek "Para puanların kullanılması konusunda düzenleme yapılması çok iyi olur, burada herhangi bir düzenleme yok. Para puanlar günlük hayatın ayrılmaz parçası oldu." dedi, ayrıca kullanımı, süresi, müşterilerin bilgilendirilmesi ile ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.