2023-12-27 10:08:33 Bütün kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor! Aman dikkat! Bu uygulamanın da süresi bitiyor
Kredi kartı taksitlerinde değişim konusu gündeme gelmişken, bu kez milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir başka konu gündeme geldi. Para puanlar için uyarı yapıldı ve süre bitiminin yaklaştığı ifade edildi. 2024 senesine girmeye birkaç gün kala kredi kartı taksit konusu gündeme gelmişti. Bu kez Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten para puan hakkında bir uyarı geldi. Küçük, kredi kartı ve firma kartlarında birikmiş olan para puanların kullanım süresinin sene sonunda dolabileceğini ifade ederek, son günün yaklaştığını duyurdu.