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Bütün kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor! Aman dikkat! Bu uygulamanın da süresi bitiyor
Ekonomi
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Bütün kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor! Aman dikkat! Bu uygulamanın da süresi bitiyor

2023-12-27 10:08:33
Bütün kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor! Aman dikkat! Bu uygulamanın da süresi bitiyor

Kredi kartı taksitlerinde değişim konusu gündeme gelmişken, bu kez milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir başka konu gündeme geldi. Para puanlar için uyarı yapıldı ve süre bitiminin yaklaştığı ifade edildi. 2024 senesine girmeye birkaç gün kala kredi kartı taksit konusu gündeme gelmişti. Bu kez Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten para puan hakkında bir uyarı geldi. Küçük, kredi kartı ve firma kartlarında birikmiş olan para puanların kullanım süresinin sene sonunda dolabileceğini ifade ederek, son günün yaklaştığını duyurdu.

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Foto - Bütün kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor! Aman dikkat! Bu uygulamanın da süresi bitiyor

Kredi kartlarında yer alan para puanlar hakkında uyarı yapan Küçük, iki tür para puan biriktiğini belirtti ve şöyle konuştu: "Biri normal alışveriş yaptığınızda biriken para puanlar, biri de bankaların başta akaryakıt olmak üzere başka firmalarla yaptıkları işbirliklerinden doğan puanlar. Çoğunlukla bu ikincisinin kullanımı süreli. Yıl sonu yaklaştığında para puanlara dikkat etmek gerekiyor, süresi bitebilir, bir sonraki yıla devrolmayabilir."

#2
Foto - Bütün kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor! Aman dikkat! Bu uygulamanın da süresi bitiyor

Bunun yanı sıra "Bankaların normal alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarında daha önce bazı bankaların, sene sonunda sona erdiğini söylediğini" hatırlatan isim, büyük bir kısmının da devredildiğini ifade etti.

#3
Foto - Bütün kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor! Aman dikkat! Bu uygulamanın da süresi bitiyor

Küçük "Yine de yıl sonu münasebetiyle kredi kartlarımızda biriken para puanlar varsa ihtiyaçlarımıza uygun mal ve hizmet alımlarında kullanmalıyız. Bunların dışında firmaların 'sadakat kart'ta ya da mobil alışverişlerde biriken puanları var, yıl sona ermeden bunları kullanmakta yarar var." şeklinde konuştu. Küçük, bu konuda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu da söyleyerek "Para puanların kullanılması konusunda düzenleme yapılması çok iyi olur, burada herhangi bir düzenleme yok. Para puanlar günlük hayatın ayrılmaz parçası oldu." dedi, ayrıca kullanımı, süresi, müşterilerin bilgilendirilmesi ile ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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