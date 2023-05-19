Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!

"Bu, mikroplar, kirlilik, duman, toz, alerjenler ve zararlı maddeler gibi hava yoluyla taşınan kontaminantları filtrelemeye yardımcı olur. Bunun için burun, özel hücreler ve küçük tüylerden oluşan bir tabaka ile kaplıdır. Bu hücreler, kir ve mikropları yakalamak için yapışkan bir mukus üretirken, bu küçük tüyler sürekli olarak mukusu burun ve boğazın arkasına doğru temizlemek için çarparlar." ASTIMA İYİ GELİR Burun yolu ile nefes almak astımı iyileştirebilir, ağız yoluyla nefes almak ise astım belirtilerinin kötüleşmesine neden olabilir. Astım tedavisinde kullanılabilecek nefes egzersizleri hakkında bilgi veren "Close Your Mouth and Asthma-Free Naturally" (Ağzınızı Kapatın ve Doğal Yollarla Astımdan Kurtulun) kitabının yazarı Patrick McKeown, "Ağız yoluyla nefes almak, soğuk, kuru havanın akciğerlere girmesine neden olabilir ve bu durum hava yollarını daraltır. Burun yoluyla nefes almak ise içimize çektiğimiz havayı ısıtır, nemlendirir ve filtreler” dedi. DAHA İYİ SEKS HAYATINA YARDIMCI OLUR Pelvik taban, mesane, vajina ve penis gibi organları destekleyen kaslar ağıdır. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'ye göre pelvik kasalarını güçlendirmek "seksin daha iyi" olmasını sağlayabilir. Kadınlarda hamilelik ve doğum sırasında pelvik taban kasları zayıflayabilir. Doğum öncesi ve sonrası egzersiz uzmanı Lulu Adams, "Burun yoluyla nefes almak, ağza göre daha küçük bir alanı kullanarak nefes almaya zorladığı için, boynun ve omuzların önündeki yardımcı solunum kaslarını kullanmak yerine diyaframı kullanmanızı sağlar. Daha iyi diyafram kullanımı, pelvik taban dahil tüm derin kasları olumlu yönde etkiler" dedi. Adams, "Daha güçlü pelvik taban kaslarının daha iyi orgazmlar elde etmenize yardımcı olabilir ancak pelvik taban kasları çok sıkıysa, penetrasyonla ağrıya neden olabilir" şeklinde konuştu. Burundan sağlıklı ve doğru nefes alıp vermenin cinsel sağlıkla çok ilişkilendirildiğini erkeklerde eril, kadınlarda dişil enerjinin sağlıkla akmasını sağladığını belirten Psikoterapist Cem Keçe, çiftlerin cinsel birlikteliğe başlarken nefeslerini dengelemelerinin önemli olduğunu, aynı anda burundan nefes alıp, nefesi tutup aynı anda nefesi bırakmanın erkeklerde ereksiyon kontrolüne kadınlarda ise daha kolay orgazm olmaya yardımcı olduğunu belirtti ve cinsel terapilerde doğru nefes almanın önemini şu sözlerle anlattı: “Biz cinsel terapistler, cinsel işlev bozukluğu yaşayan çiftlere sağlıklı nefes almayı öğretiyoruz. ‘Bir çiçeği koklar gibi nefes alıp bir mumu üfler gibi nefes vermelerini’ istiyoruz. Düzenli nefes çalışmaları ile hem cinsel enerjinin vücutta sağlıklı akmasını sağlıyor hem de cinsel anksiyete gibi konularda yaşanan stresi doğru nefesle yenmelerine yardımcı oluyoruz.”