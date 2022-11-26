2022-11-26 09:24:39 Bursa'dan Siirt'e gidiyordu! Korkutan kaza
Edinilen bilgilere göre, kaza gece saat 02.00 sıralarında Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, kaza gece saat 02.00 sıralarında Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi.
Bursa’dan Siirt’te gitmekte olan Siirt Petrol Turizme ait 34 FM 8281 plakalı yolcu otobüsü, İncesu köyünden Mazıkıran mevkiine gittiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı.
Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan yol, otobüsün düzeltilmesi ile yeniden açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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