  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Bursa'dan Siirt'e gidiyordu! Korkutan kaza

2022-11-26 09:24:39
Bursa'dan Siirt'e gidiyordu! Korkutan kaza

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saat 02.00 sıralarında Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Bursa'dan Siirt'e gidiyordu! Korkutan kaza

Bursa’dan Siirt’te gitmekte olan Siirt Petrol Turizme ait 34 FM 8281 plakalı yolcu otobüsü, İncesu köyünden Mazıkıran mevkiine gittiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı.

#2
Foto - Bursa'dan Siirt'e gidiyordu! Korkutan kaza

Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Bursa'dan Siirt'e gidiyordu! Korkutan kaza

Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan yol, otobüsün düzeltilmesi ile yeniden açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Türk mühendisten müthiş buluş! 2023'te faaliyete geçiyor! 25 yıl kesintisiz enerji üretecek
Ekonomi

Türk mühendisten müthiş buluş! 2023'te faaliyete geçiyor! 25 yıl kesintisiz enerji üretecek

Elektrik mühendisi Ahmet Seferoğlu, kuracağı güneş enerji santrali ile 25 yıl boyunca Kayseri'deki 1410 caminin elektrik ihtiyacını karşılay..
Kızılelma ﻿MMU, SİHA, HÜRJET, TB3-TCG Türkiye'nin Anadolu konsepti dünyaya örnek oldu!
Teknoloji

Kızılelma ﻿MMU, SİHA, HÜRJET, TB3-TCG Türkiye'nin Anadolu konsepti dünyaya örnek oldu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçtiğimiz yıl savunma sanayii ihracatının 3,2 milyar dolar ile kendi rekorunu kırdığını açıklamıştı. K..
Soytarılık yapma Hüseyin! Masaya seni almayacaklar
Siyaset

Soytarılık yapma Hüseyin! Masaya seni almayacaklar

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ..
Didier Drogba çok ağır konuştu!
Spor

Didier Drogba çok ağır konuştu!

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Afrika takımlarının Dünya Kupası'nda neden zorluk yaşadığına dair bir değerlendirmede bulundu. ..
İşte araştırma sonuçları! Almanya’ya çok kötü haber
Dünya

İşte araştırma sonuçları! Almanya’ya çok kötü haber

Pandemi ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Almanya'da da yoksulluk artıyor.
Türkiye Girişimci Buluşmalarının çanta sponsoru “Bagg Çanta”
Ekonomi

Türkiye Girişimci Buluşmalarının çanta sponsoru “Bagg Çanta”

Bu yıl 9. GİV Girişimcilik Ödülleri ve Türkiye Girişimci Buluşması 25-26 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştiriliyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23