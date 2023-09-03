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Yaşam
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Burdur'da 750 yıllık gelenek

2023-09-03 16:23:23
Burdur'da 750 yıllık gelenek

Burdur’un 750 yıllık Yörük geleneği “Yünüm Böğet” renkli görüntülere sahne oldu.

#1
Foto - Burdur'da 750 yıllık gelenek

Çobanlar arasındaki kıyasıya rekabetin ardından birincilik alan çobanlara ödülleri takdim edildi. Kutlamalara Çavdır Kaymakamı ve Tefenni Kaymakam Vekili Mustafa Gövercin, Tefenni İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Oruç ve vatandaşlar katıldı.

#2
Foto - Burdur'da 750 yıllık gelenek

Burdur’un, Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde gerçekleştirilen, ‘Yünüm Böğet, Koyun Yıkama Çoban Bayramı Kültür Şenlikleri” renkli görüntülere sahne oldu. 750 yıldır sürdürülen “Yünüm Böğet” törenlerinin geçmişi, Orta Asya’ya kadar uzanıyor.

#3
Foto - Burdur'da 750 yıllık gelenek

Ağustos ayı sonlarında ya da Eylül ayı başlarında yapılan törenler, bölge halkının toprağına ve koyununa sahip çıkmasının güzel bir örneği. Çoban Bayramı olarak da bilinen törenlerde çobanlar, koyunlarını sahiplerine teslim etmeden önce yıkayıp temizliyor ve süslüyor.

#4
Foto - Burdur'da 750 yıllık gelenek

Daha sonra sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çoban sürünün önünde koşuyor, yakınları ise sürünün arkasından silah atarak gürültü çıkarırlar ve sürü yokuş aşağı çobanın arkasından böğete (suya) doğru koşuyor.

#5
Foto - Burdur'da 750 yıllık gelenek

Buradaki başarı, yüzlerce koyundan oluşan sürünün tamamının çobanın arkasından kendiliğinden suya girmesi olarak kabul ediliyor. Bu yıl düzenlenen şenliklere çobanın arkasından suya atlayan rengarenk boyalı koyunları izlemek için Burdur ve çevre illerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

#6
Foto - Burdur'da 750 yıllık gelenek

Koyunların girdiği suyun etrafını saran izleyiciler çobanları büyük bir coşku ile destekledi.

#7
Foto - Burdur'da 750 yıllık gelenek

Çobanlar arasındaki kıyasıya rekabetin ardından birincilik alan çobanlara ödülleri takdim edildi. Kutlamalara Çavdır Kaymakamı ve Tefenni Kaymakam Vekili Mustafa Gövercin, Tefenni İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Oruç ve vatandaşlar katıldı.

#8
Foto - Burdur'da 750 yıllık gelenek

#9
Foto - Burdur'da 750 yıllık gelenek

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