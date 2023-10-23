Burayı gören bir daha yurt dışına çıkmaz! Türkiye’de gizli kalmış bir vaha! Herkes akın akın oraya gidiyor

Türkiye'nin orta kesiminde yer alan Karapınar Çölü, Konya ilinin Karapınar ilçesi civarında yer alıyor. Türkiye'nin ortasında İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu çöl çevresi dağlarla çevrili geniş bir ova ile örtülüdür. Milyonlarca yıl öncesinde yer alan Tethys Denizi ile kaplı olan Karapınar Çölü iklim değişiklikleri ve coğrafi değişimler ile birlikte zaman içerisinde kuruyarak geride büyük bir tuz tabakası bıraktı. Ortaya çıkan tuz tabakası Karapınar tuz gölünü oluştururken bu alanın çöl benzeri bir görünüm kazanmasına neden oldu. Karapınar çölü denizden kara dönüşümünün bir örneği olarak görülürken yıllar içerisinde Tuz Gölü'nün kurulması ve erozyonun etkisi ile ortaya çıkmıştır. Bu coğrafyanın düşük yağış miktarı göz önüne alındığında yüksek sıcaklıkların görülmesi ile birlikte zaman içerisinde çöl koşullarına sağlandığı görülmektedir.