  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TB2 SİHA'ya eklenen özellik sonrası İran hemen yeni silahını dünyaya duyurdu! Türkiye'ye karşı ilginç hamle

Ahmet Hakan saydırdı da saydırdı! Ne bu alerji? Üzerinde tepinmekten bıkmadınız

Şu rezalete bakın! Bunlar insan falan değil

Fazıl Say titredi ve kendine geldi! O alçakları şimdi tanımışsındır artık

O 7 mucizevi gıda açıklandı! Tabak tabak yeseniz de kalorisi sıfır

Çakşır otu (kökü): Bir kez yiyen bir daha vitamin kullanmıyor! Pahalı ilaç ürünleri, harcamaları yerine doğal alalım

Her gün mutlaka yiyoruz! Canan Karatay uyardı! 20 hastalığın sebebi işte bu yiyecek! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Böyle otomobili olanlar dikkat! Bu yüzden, binlerce lira borç ödeyebilirsiniz! “Şehir" detayına dikkat! Şaşkına çeviren gelişme duyuruldu

Burayı gören bir daha yurt dışına çıkmaz! Türkiye’de gizli kalmış bir vaha! Herkes akın akın oraya gidiyor

Türkiye'den Filistin hamlesi
Gündem
4
Burayı gören bir daha yurt dışına çıkmaz! Türkiye’de gizli kalmış bir vaha! Herkes akın akın oraya gidiyor

2023-10-23 14:12:57
Burayı gören bir daha yurt dışına çıkmaz! Türkiye’de gizli kalmış bir vaha! Herkes akın akın oraya gidiyor

Türkiye'de kimsenin görmeye alışık olmadığı o manzara herkesi hayran bırakıyor. Orman içerisine gizlenmiş vaha adeta göz kamaştırıyor. Türkiye'de yalnızca O noktada bulunuyor. İşte Türkiye'nin tek çölü… Hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile adından sıkça söz ettiren Türkiye’nin gizli kalmış cennet toprakları da bir bir gün yüzüne çıkıyor. Türkiye'nin iç kesimlerine doğru ilerledikçe şimdiye kadar gizli kalmış bir vaha ortaya çıkıyor. Türkiye'nin ilk ve tek çölü Karapınar çölü görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte Türkiye'nin tek çölü…

#1
Foto - Burayı gören bir daha yurt dışına çıkmaz! Türkiye’de gizli kalmış bir vaha! Herkes akın akın oraya gidiyor

Türkiye'nin orta kesiminde yer alan Karapınar Çölü, Konya ilinin Karapınar ilçesi civarında yer alıyor. Türkiye'nin ortasında İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu çöl çevresi dağlarla çevrili geniş bir ova ile örtülüdür. Milyonlarca yıl öncesinde yer alan Tethys Denizi ile kaplı olan Karapınar Çölü iklim değişiklikleri ve coğrafi değişimler ile birlikte zaman içerisinde kuruyarak geride büyük bir tuz tabakası bıraktı. Ortaya çıkan tuz tabakası Karapınar tuz gölünü oluştururken bu alanın çöl benzeri bir görünüm kazanmasına neden oldu. Karapınar çölü denizden kara dönüşümünün bir örneği olarak görülürken yıllar içerisinde Tuz Gölü'nün kurulması ve erozyonun etkisi ile ortaya çıkmıştır. Bu coğrafyanın düşük yağış miktarı göz önüne alındığında yüksek sıcaklıkların görülmesi ile birlikte zaman içerisinde çöl koşullarına sağlandığı görülmektedir.

#2
Foto - Burayı gören bir daha yurt dışına çıkmaz! Türkiye’de gizli kalmış bir vaha! Herkes akın akın oraya gidiyor

Ekolojik açıdan sert koşulları bulunmasına rağmen Karapınar çölün tuzlu Gölü etrafındaki zeminde yaşamaya uyum sağlamış bitki türleri ve kuş türleri Barındırır. Karapınar Tuz Gölü kuş göçleri sırasında birçok kuş türünün uğrak noktası olurken özellikle flamingolar gibi ender türlerin de görüldüğü bir ortam olarak karşımıza çıkıyor.

#3
Foto - Burayı gören bir daha yurt dışına çıkmaz! Türkiye’de gizli kalmış bir vaha! Herkes akın akın oraya gidiyor

Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Karapınar Çölü, ilginç bir coğrafi oluşum sunmaktadır. Geçmişte büyük bir gölün yer aldığı bu noktada zaman içerisinde yalnızca tuzun kaldığı görülmektedir. Bu bölgenin benzersizliğine dikkat çekilirken ekolojik önemine de değinilmektedir. Doğa severler ve kuş gözlemciler için ilginç alanlar sağlayan Karapınar Çölü, tuz üretimi ile de ekonomik bir rol oynamaktadır.

Terör devletinin Hamas korkusu! Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama
Dünya

Terör devletinin Hamas korkusu! Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Gazze'ye yönelik kara harekatının" aylarca sürebileceğini belirtti.
Rezil rüsva oldu! Fatih Altaylı’ya 40 yılın kapağı
Gündem

Rezil rüsva oldu! Fatih Altaylı’ya 40 yılın kapağı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’a söylemediğini bırakmayan israil destekçisi 28 Şubatçı kemalist Fatih Altaylı, Togg’un sponsoru olduğu etk..
Elon Musk yeni aracına kurşun yağdırdı
Otomotiv

Elon Musk yeni aracına kurşun yağdırdı

Elon Musk, Tesla Cybertruck'ın kurşun geçirmezlik testi için araca kurşun yağdırdı.
Ali Koç buna da göz yumdu! Fenerbahçe Stadı'nda şoke eden reklam
Spor

Ali Koç buna da göz yumdu! Fenerbahçe Stadı'nda şoke eden reklam

Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesinde, kara para aklama iddiası ile haklarında soruşturma başlatılan ve tüm mal varlıklarına el konulan Dilan P..
Mavi Marmara gemisi davası için flaş çağrı
Gündem

Mavi Marmara gemisi davası için flaş çağrı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Mavi Marmara gemisi davası yeniden görülmelidir!" başlıklı yazıs..
Togg'a rakip geliyor! Üretim için bakanlıkla görüşmelere başladılar

Togg'a rakip geliyor! Üretim için bakanlıkla görüşmelere başladılar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23