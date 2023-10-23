2023-10-23 14:12:57 Burayı gören bir daha yurt dışına çıkmaz! Türkiye’de gizli kalmış bir vaha! Herkes akın akın oraya gidiyor
Türkiye'de kimsenin görmeye alışık olmadığı o manzara herkesi hayran bırakıyor. Orman içerisine gizlenmiş vaha adeta göz kamaştırıyor. Türkiye'de yalnızca O noktada bulunuyor. İşte Türkiye'nin tek çölü… Hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile adından sıkça söz ettiren Türkiye’nin gizli kalmış cennet toprakları da bir bir gün yüzüne çıkıyor. Türkiye'nin iç kesimlerine doğru ilerledikçe şimdiye kadar gizli kalmış bir vaha ortaya çıkıyor. Türkiye'nin ilk ve tek çölü Karapınar çölü görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte Türkiye'nin tek çölü…