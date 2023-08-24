  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
7
Burası ölmeden görülecek yerler listesinde

2023-08-24 12:24:15
Burası ölmeden görülecek yerler listesinde

Ölmeden görülmesi gereken yapılardan biri, 2024 yılında ziyarete açılacak.

#1
Foto - Burası ölmeden görülecek yerler listesinde

Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Melek tarafından Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'ın 1228 - 1243 tarihleri arasında yaptığı ve zamana meydana okuyan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında tarihin çok yönlü restorasyon çalışmaları devam ediyor.

#2
Foto - Burası ölmeden görülecek yerler listesinde

Vali Yılmaz Şimşek, birbirinden farklı 10 binden fazla motifin yer aldığı ve belirli saatlerde cennet kapısı ve taç kapıda beliren namaz kılan insan siluetine sahip Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

#3
Foto - Burası ölmeden görülecek yerler listesinde

Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada, Divriği Ulu Camide restorasyon çalışmalarının çok iyi ilerlediğini ve 2024 yılı bahar ayında restorasyonun tamamlanacağını söyledi.

#4
Foto - Burası ölmeden görülecek yerler listesinde

Vali Yılmaz Şimşek, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasının 2024 yılında hizmete gireceğini belirterek, “ Divriği ilçemiz önemli bir turizm potansiyeline ev sahipliği yapıyor.

#5
Foto - Burası ölmeden görülecek yerler listesinde

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası dünya mirası açısından çok önemli bir tarihi yapı. Burası Türkiye’de ilk kez UNESCO tarafından koruma altına alınan bir eser.

#6
Foto - Burası ölmeden görülecek yerler listesinde

Memnuniyetle gördük ki, restorasyon çalışmaları çok güzel bir şekilde ilerliyor. İnşallah bu tarihi eserin restorasyon çalışması 2024 yılı bahar ayında tamamlanarak ziyarete açılacak” dedi.

İslam Memiş üstüne basa basa altın alacakları uyardı, çağrı yaptı: 1, 2 ay içinde harekete geçin, gram altın 2000 TL
Ekonomi

İslam Memiş üstüne basa basa altın alacakları uyardı, çağrı yaptı: 1, 2 ay içinde harekete geçin, gram altın 2000 TL

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, altın ve piyasalara ilişkin konuştu. Memiş, gram altın ile ilgili 2.000 TL yorumu..
O havalimanımız tüm zamanların uçuş rekorunu kırdı
Gündem

O havalimanımız tüm zamanların uçuş rekorunu kırdı

O havalimanımızdan Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün g..
Türk bankasını satın aldılar! Sahipleri belli oldu
Ekonomi

Türk bankasını satın aldılar! Sahipleri belli oldu

Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işlemi sonuçlandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görüntüler ortaya çıktı: Türk işçilerden İngiliz askerlere dayak
Gündem

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Türk işçilerden İngiliz askerlere dayak

KKTC’nin yol çalışmasını engellemeye çalışan İngiliz askerleri Türk işçilere saldırdı. Türk işçiler ise yumruklarla karşılık verdikleri İngi..
Oklavasız el açması patatesli gül böreği tarifi! Arama yapanlar: çıtır cazibesini masadan eksik etmeyin, lezzet saçtı!
Kadın - Aile

Oklavasız el açması patatesli gül böreği tarifi! Arama yapanlar: çıtır cazibesini masadan eksik etmeyin, lezzet saçtı!

Hamur açmaktan korkuyorsanız bu börek tam size göre hiçbir şekilde oklava kullanmadan çıtır çıtır börekler hazırlayabilirsiniz. Adımları tak..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin bu ağır yükü birlikte kaldıralım
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin bu ağır yükü birlikte kaldıralım

Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23