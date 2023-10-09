Burası Maldivler değil, Türkiye’nin saklı kalmış cenneti! İstanbul’un dibinde! Gören, “Hadi canım” diyor

İstanbul Şile’de bulunana bu tatil yeri Akçakese Plajı olarak geçiyor. İstanbul’a sadece 17 km uzaklıkta olan bu plaj, bir sahil köyü. Özellikle de İstanbul’da yaşayanlar için büyük bir nimet olan bu sahil, sıklıkla tercih edilen tatil alanlarından birisi. İstanbul’un Karadeniz tarafında yer alan Akçakese Plajı, çok bilinmediği için sakin bir alan. Özellikle de doğayı sevenler için harika bir tercih.