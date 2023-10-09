2023-10-09 10:39:53 Burası Maldivler değil, Türkiye’nin saklı kalmış cenneti! İstanbul’un dibinde! Gören, “Hadi canım” diyor
Burası fotoğraflarda görmeye alışkın olduğumuz Maldivler değil! Türkiye’nin saklı kalmış başka bir cenneti… Gidenler resmen geri dönmek istemezken, gidemeyenler ise pişman. Üstelik İstanbul’a sadece 17 km uzaklıkta hafta sonunu değerlendirebileceğiniz bir yer. İşte detaylar… Tatil yapmayı sevenler, özellikle de deniz, kum, güneş üçlüsüne dayanamayanlar bu mekanı görmeden tatil yaptım demesin! Berrak suyu, tertemiz sahili ve yeşil alanları ile resmen görenleri kendine hayran bırakmayı başarıyor. Üstelik burası Yeni Zelanda’da bir koy ya da Maldivler değil! Tam olarak ülkemizin incilerinden biri. İşte gezmeyi sevenlerin değerlendirebileceği o yer…