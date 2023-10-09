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Burası Maldivler değil, Türkiye’nin saklı kalmış cenneti! İstanbul’un dibinde! Gören, "Hadi canım" diyor

2023-10-09 10:39:53
Burası Maldivler değil, Türkiye’nin saklı kalmış cenneti! İstanbul’un dibinde! Gören, “Hadi canım” diyor

Burası fotoğraflarda görmeye alışkın olduğumuz Maldivler değil! Türkiye’nin saklı kalmış başka bir cenneti… Gidenler resmen geri dönmek istemezken, gidemeyenler ise pişman. Üstelik İstanbul’a sadece 17 km uzaklıkta hafta sonunu değerlendirebileceğiniz bir yer. İşte detaylar… Tatil yapmayı sevenler, özellikle de deniz, kum, güneş üçlüsüne dayanamayanlar bu mekanı görmeden tatil yaptım demesin! Berrak suyu, tertemiz sahili ve yeşil alanları ile resmen görenleri kendine hayran bırakmayı başarıyor. Üstelik burası Yeni Zelanda’da bir koy ya da Maldivler değil! Tam olarak ülkemizin incilerinden biri. İşte gezmeyi sevenlerin değerlendirebileceği o yer…

#1
Foto - Burası Maldivler değil, Türkiye’nin saklı kalmış cenneti! İstanbul’un dibinde! Gören, "Hadi canım" diyor

İstanbul Şile’de bulunana bu tatil yeri Akçakese Plajı olarak geçiyor. İstanbul’a sadece 17 km uzaklıkta olan bu plaj, bir sahil köyü. Özellikle de İstanbul’da yaşayanlar için büyük bir nimet olan bu sahil, sıklıkla tercih edilen tatil alanlarından birisi. İstanbul’un Karadeniz tarafında yer alan Akçakese Plajı, çok bilinmediği için sakin bir alan. Özellikle de doğayı sevenler için harika bir tercih.

#2
Foto - Burası Maldivler değil, Türkiye’nin saklı kalmış cenneti! İstanbul’un dibinde! Gören, "Hadi canım" diyor

Sahili yaklaşık 1 km uzunluğunda olan Akçakese Plajı, doğa ile iç içe olmasından dolayı huzur verici bir tatil yeri. Etrafta bulunan doğal güzellikler kafa dinlemek için oldukça müsait.

#3
Foto - Burası Maldivler değil, Türkiye’nin saklı kalmış cenneti! İstanbul’un dibinde! Gören, "Hadi canım" diyor

￼Sığ bir denize sahip olan Akçakese Plajı, altın sarısı kumları ile beraber hem güvenli hem de eğlence dolu bir alan. Sığ bir deniz tercih edenler için uygun olacak bu tatil köyünü tercih edecek olanlar Karadeniz’in hırçın suyunu akıllarında bulundurmalı. Şezlong ve şemsiye hizmetinin de kolayca bulunabileceği plajda Akdeniz sahillerini aratmayacak güzellikler bulunuyor. Öyle ki Maldivler’i anımsatan plajın kumsalı ve suyu da oldukça temiz.

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