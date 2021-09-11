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Ekonomi
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Burada evler 10 TL'ye satılıyor! Tek bir şartları var

2021-09-11 23:28:51
Burada evler 10 TL'ye satılıyor! Tek bir şartları var

Dünyanın en ünlü şehri Roma'ya yakın kasaba Maenza'da, evler 1 eurodan satışa çıktı.

#1
Foto - Tarihi yapıları kurtarmak ve kasabadaki nüfusu artırmak amacıyla hayata geçirilen bu uygulama için tek bir şart var.

Tarihi yapıları kurtarmak ve kasabadaki nüfusu artırmak amacıyla hayata geçirilen bu uygulama için tek bir şart var.

#2
Foto - İtalya'nın devam eden 1 euroluk konut satışı, ülkenin ücra köşelerinden bazılarında yeni bir hayata başlamak isteyen insanlar için ideal oldu.

İtalya'nın devam eden 1 euroluk konut satışı, ülkenin ücra köşelerinden bazılarında yeni bir hayata başlamak isteyen insanlar için ideal oldu.

#3
Foto - Bu ay, pastoral Maenza kasabası, Roma'nın Latium bölgesinde bir doların biraz üzerinde ev satmaya başlayan ilk şehir oldu.

Bu ay, pastoral Maenza kasabası, Roma'nın Latium bölgesinde bir doların biraz üzerinde ev satmaya başlayan ilk şehir oldu.

#4
Foto - Başkentin güneyindeki vahşi Lepini tepelerinde, bir zamanlar çobanların ve kabilelerin yaşadığı tarihi konum, yeni sakinleri çekme umuduyla düzinelerce terk edilmiş taş konutu kullanıma sunuyor.

Başkentin güneyindeki vahşi Lepini tepelerinde, bir zamanlar çobanların ve kabilelerin yaşadığı tarihi konum, yeni sakinleri çekme umuduyla düzinelerce terk edilmiş taş konutu kullanıma sunuyor.

#5
Foto - Belediye Başkanı Claudio Sperduti, sakin sokaklarına yeni bir soluk getirmek amacıyla memleketinin iddialı bir

Belediye Başkanı Claudio Sperduti, sakin sokaklarına yeni bir soluk getirmek amacıyla memleketinin iddialı bir "yeniden doğuş paktı" başlattığını söyledi.

#6
Foto - Amacın, eski sahipler ve yıkım fiyatlarının cazibesine kapılan potansiyel alıcılar arasında bağlantı kurarak, kullanılmayan tüm mülkleri kurtarmak olduğunu söylüyor.

Amacın, eski sahipler ve yıkım fiyatlarının cazibesine kapılan potansiyel alıcılar arasında bağlantı kurarak, kullanılmayan tüm mülkleri kurtarmak olduğunu söylüyor.

#7
Foto - Sperduti,

Sperduti, " Her seferinde bir adım atıyoruz. Aileler iletişime geçip eski evlerini bize teslim ettikçe, her şeyi çok şeffaf hale getirmek için bunları web sitemizden kamu duyuruları aracılığıyla piyasaya sürüyoruz" dedi.

#8
Foto - İlgilenen alıcılar ayrıca belirli mülk talepleri yapmak için belediye binasıyla iletişime geçmeye davet edilir ve yerel yetkililer gereksinimlerini karşılamaya çalışır.

İlgilenen alıcılar ayrıca belirli mülk talepleri yapmak için belediye binasıyla iletişime geçmeye davet edilir ve yerel yetkililer gereksinimlerini karşılamaya çalışır.

#9
Foto - Kasaba, bazıları harap durumları nedeniyle yoldan geçenler için potansiyel bir tehlike haline gelen yaklaşık 100 ihmal edilmiş mülke yeni bir soluk getirmeyi umuyor.

Kasaba, bazıları harap durumları nedeniyle yoldan geçenler için potansiyel bir tehlike haline gelen yaklaşık 100 ihmal edilmiş mülke yeni bir soluk getirmeyi umuyor.

#10
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#11
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#12
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#13
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#14
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#15
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#16
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#17
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#18
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#19
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#20
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#21
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#22
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#23
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#24
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#25
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#26
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#27
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#28
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#29
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

#30
Foto - İşte kasabadan kareler...

İşte kasabadan kareler...

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