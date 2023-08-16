Bunun adı resmen soygun! İstanbul kart ile 22.25 TL Kredi kart ile 60 TL

"ÜCRET ÇOK FAZLA" Metrobüse binmek için kredi kartıyla temassız ödeme yapan Asiye Zengin, "Bu ücret çok fazla, normalde 22 lira gibi, benden 60 TL aldı. 60 lira bayağı yükse" dedi. Asiye Zengin daha sonra, iade almak istediğini belirterek güvenlik görevlisinden yardım istedi, o anlar kameraya yansıdı. "O PARAYI METROBÜSE VERECEĞİME TAKSİYLE GİDERİM" Cevizlibağ’dan Çağlayan’a metrobüs kullanarak gideceğini belirten Niyazi Balcı, "Metrobüste yeni zamların geçerli olduğunu söylediler, ne kadar olduğunu da bilmiyorum, çünkü şu anda İstanbulkart’ımdaki bakiyemden harcıyorum. Karta 60 TL’lik ücret şaka herhalde, böyle bir saçmalık olamaz. Kimse kullanmaz bu şekilde. Şimdi buradan Çağlayan’a gideceğim, o parayı vereceğime taksiyle giderim. Belki 80 belki 90 lira tutar ama bu sıkışıklıkta gitmemiş olurum" dedi.