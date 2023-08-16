2023-08-16 11:16:04 Bunun adı resmen soygun! İstanbul kart ile 22.25 TL Kredi kart ile 60 TL
TOPLU ulaşımda, kredi kartı ve banka kartlarıyla temassız ödeme yöntemi UKOME kararıyla; 26 Ekim 2022’den itibaren uygulanmaya başlandı. Yeni ücret tarifesiyle, 22.25 TL olan metrobüs ücretinin, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan temassız ödemelerde 60 TL, İET otobüslerindeki 15 TL’lik tam bilet ücretinin ise 30 TL olduğu görüldü. Kredi kartı kullanarak ödeme yapan bazı İstanbullular, ücret farkını yüksek buldu. Metrobüse binmek için kredi kartıyla temassız ödeme yapan Asiye Zengin, "Bu ücret çok fazla, normalde 22,5 lira, benden 60 lira aldı. 60 lira bayağı yüksek" dedi. Zengin daha sonra, iade almak istediğini belirterek güvenlik görevlisinden yardım istedi, o anlar kameraya yansıdı.