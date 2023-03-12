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Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov

2023-03-12 08:34:44
Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov

6'lı koalisyon masasında deprem şovu; Mansur Yavaş "Gelin" dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş! 6'lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı. Meral Akşener'in söz geçiremediği masada aday yapamadığı ve masadan kalkınca da yardımcılığa ikna edildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bize gelin" dediği depremzedeleri "Yer yok" diyerek bakanlığa yönlendirdi. İyi Partililer ise VIP uçakla bölgeye gitti. Kılıçdaroğlu da algı için çadırda geceledi.

#1
Foto - Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov

6'lı koalisyon masasında akılalmaz deprem şovu ve adeta tiyatro andıran ikircikli tavırlar ifşa oldu ve tepki çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın, "Öğrenci yurdu sayısı kadar konaklamayı sağlayabiliriz. Eğitime devam edilmesi lazım" dediği ancak ABB'nin barınma yardımı için başvuran depremzedeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yönlendirdiği ortaya çıktı. Ayrıca ittifaka bağlı isimlerin deprem bölgesinde yaptığı empati şovunun arka planında 5 yıldızlı otel konaklamaları ve VIP uçaklar olduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini arayarak, "Ne olur misafiri siz alın. Bize geldiler, biz çaresiziz. Yardımınıza ihtiyacımız var. Sizin yurtlarınıza yerleştirelim" dediği öğrenildi.

#3
Foto - Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov

"HANİ KAPASİTENİZ VARDI" Yavaş'ın on binlerce insanın hayatını kaybettiği afeti bile siyasete alet ettiğini dile getiren ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Mansur Bey depremin ilk gününde Araplarda bulunan bloklara 4 bin kişi alacağını söylemişti. Edindiğimiz bilgilere göre Araplardaki bloklara bin 500 kişi yerleştirilmiş. Isınma problemi sıkıntısı var.

#4
Foto - Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov

Madem yurtlarda kalan 38 bin kişiyi alabilecek kapasiteniz var, neden her gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı arayıp 'Ne olur misafiri siz alın. Bize geldiler, biz çaresiziz' diyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Afeti bile siyasete alet ettiniz. 'Ön planda biz yerleştiriyoruz' dediğiniz depremzede vatandaşlarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına yönlendirdiniz. Bir kez daha algınız çöktü" dedi.

#5
Foto - Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov

"KEŞKE ALGI YERİNE İŞ YAPSANIZ" Fatih Ünal, Mansur Yavaş'ın önce Hatay Havalimanı'nda sonra ise depremzedelere barınma alanları açtıkları algısı ile göz boyamaya çalıştığını hatırlatarak, "Mansur Yavaş her dönem olduğu gibi yine algı peşinde.

#6
Foto - Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov

Devletimiz tüm gücüyle sahada çalışıyor, siz algıyı bırakın mazgalları temizleyin. Kar yağdığında yolları temizleyin. Proje yaptığınız yok, bari yapılanı koruyun. Biz inanıyoruz ki yaralarımızı beraber sarıp, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız.

#7
Foto - Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov

Biz de AK teşkilatlar olarak tüm imkânlarımızla devletimize ve milletimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Keşke siz de algı yerine iş yapsanız" diye konuştu.

#8
Foto - Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov

ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER ÜST üste depremlerle yıkılan Hatay'da İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile Kocaeli İyi Parti İl Başkanı Nusret Acur özel uçakla Hatay'a giderek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i havaalanında karşıladı.

#9
Foto - Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov

Türkkan ile Acur'un özel uçakta ve havaalanındaki karşılamada verdikleri pozlar dikkat çekti.

#10
Foto - Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov

NORMALDE OTELDE DARBEDE EVDE SEÇİMDE ÇADIRDA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesini ziyaret etti ve geceyi deprem bölgesindeki çadırda geçirdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Ersoy; Kemal Kılıçdaroğlu'nun normalde lüks otelde kaldığını, 15 Temmuz darbe girişiminde Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyon seyrettiğini, seçimde ise çadırda kaldığını belirterek, "Büyük Türk milleti bu oyunu da bozacaktır" ifadelerini kullandı.

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