2023-03-12 08:34:44 Bunu yapmayacaktın Mansur! İşiniz gücünüz şov
6'lı koalisyon masasında deprem şovu; Mansur Yavaş "Gelin" dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş! 6'lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı. Meral Akşener'in söz geçiremediği masada aday yapamadığı ve masadan kalkınca da yardımcılığa ikna edildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bize gelin" dediği depremzedeleri "Yer yok" diyerek bakanlığa yönlendirdi. İyi Partililer ise VIP uçakla bölgeye gitti. Kılıçdaroğlu da algı için çadırda geceledi.