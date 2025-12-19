  • İSTANBUL
Yol çalışmasında ortaya çıktı! 3 yıldır sırrı çözülemedi

Yol çalışmasında ortaya çıktı! 3 yıldır sırrı çözülemedi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yol çalışmaları sırasında bulunan ve fosil olabileceği öne sürülen yuvarlak taşlar, aradan geçen üç yıla rağmen halen bilimsel inceleme bekliyor.

Hakkari’nin Türkiye-Irak sınır hattında yer alan Şemdinli ilçesinde, üç yıl önce yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkan sıra dışı taşlar gizemini koruyor.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye-Irak sınır hattında yer alan Aktütün bölgesinde yaklaşık 3 yıl önce yürütülen yol genişletme çalışmaları esnasında toprak altından 6 adet yuvarlak taş çıktı. Taşların farklı yapısını fark eden Konur Köyü Muhtarı Cafer Gezer, taşların değerli olabileceği ihtimali üzerine harekete geçti. İş makineleri yardımıyla bulunduğu yerden alınan ve her biri 200 kilogramın üzerinde olan taşlar, Gezer'in evinin önüne getirilerek muhafaza edilmeye başlandı.

Taşların hayvanlara ait fosiller olduğunu iddia eden muhtar Gezer, yetkililere çağrıda bulunarak taşların detaylı bir şekilde incelenmesini istedi. Taşlara 3 yıldır gözü gibi baktığını ifade eden Gezer, "3 yıl önce yol çalışması sırasında birkaç farklı taş gözüme çarptı. Merak edip etrafını kazdım; bazıları da yol kenarına kendiliğinden düşmüştü. Taşları oradan alarak direkt kapımın önüne getirdim. Kendi imkanlarımla yaptığım araştırmalarda bunların fosil olduklarını öğrendim. Durumu Hakkari Üniversitesine bildirdim, onlar da taşların Van Müzesine taşınabileceğini söylediler. Görünüşleri itibarıyla çok güzel ve farklı taşlar. Uzmanlar bunların eski, nesli tükenmiş hayvan türlerinden oluşan fosiller olduğunu belirtti. Biz de bu gizemli taşların sırrının çözülmesini ve tam olarak ne olduklarının araştırılmasını istiyoruz" dedi.

3 yıldır kapısının önünde sergilediği taşların bölge turizmi ve bilim dünyası için önemli olabileceğini belirten Gezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile arkeologların bölgede inceleme yapmasını istiyor.

