2022-11-29 15:15:00 Bunu biliyor muydunuz? Türkçe'nin dünyadaki sırası belli oldu
Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinin iş birliği ile düzenlenen “Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri” gerçekleştirildi. YDU öğretim üyeleri Prof. Dr. Şevket Öznur ve Doç. Dr. Mustafa Yeniasır’ın düzenleme kurulu başkanlığı yaptığı Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri’nin açılışında; Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Mete ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsine Uzun birer konuşma yaptı.