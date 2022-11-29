Bunu biliyor muydunuz? Türkçe'nin dünyadaki sırası belli oldu

Türkçenin tarih boyunca adeta bir ırmak gibi gezdiği coğrafyalardan beslenip zenginleştiğini ve bu zenginliği aktığı coğrafyalara da yaydığını vurgulayan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, “Türkçe tarih boyunca Çince, Moğolca, Farsça, Arapça, Rusça, Gürcüce, Ermenice, Macarca, Rumca, Makedonca gibi pek çok dille ilişkiye geçmiş, kelimeler alıp kelimeler vermiştir” dedi. Gülsevin, Türkçenin dünyada konuşulan 7 bin dil arasında, “Konuşma dili, yazı dili, edebi dil, devlet dili, resmi dil, eğitim dili ve bilim dili” özelliklerinin tamamına sahip çok az dilden biri olduğunu vurguladı. Türkçenin tarihte en eski yazılı kayıtlarına rastlanan en eski 10 dilden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülsevin, Türkçe’nin bugün 250 milyonla dünyada en çok konuşulan altıncı dil olduğunu söyledi.