  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Bunu biliyor muydunuz? Türkçe'nin dünyadaki sırası belli oldu

2022-11-29 15:15:00
Bunu biliyor muydunuz? Türkçe'nin dünyadaki sırası belli oldu

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinin iş birliği ile düzenlenen “Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri” gerçekleştirildi. YDU öğretim üyeleri Prof. Dr. Şevket Öznur ve Doç. Dr. Mustafa Yeniasır’ın düzenleme kurulu başkanlığı yaptığı Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri’nin açılışında; Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Mete ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsine Uzun birer konuşma yaptı.

#1
Foto - Bunu biliyor muydunuz? Türkçe'nin dünyadaki sırası belli oldu

Türkçenin tarih boyunca adeta bir ırmak gibi gezdiği coğrafyalardan beslenip zenginleştiğini ve bu zenginliği aktığı coğrafyalara da yaydığını vurgulayan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, “Türkçe tarih boyunca Çince, Moğolca, Farsça, Arapça, Rusça, Gürcüce, Ermenice, Macarca, Rumca, Makedonca gibi pek çok dille ilişkiye geçmiş, kelimeler alıp kelimeler vermiştir” dedi. Gülsevin, Türkçenin dünyada konuşulan 7 bin dil arasında, “Konuşma dili, yazı dili, edebi dil, devlet dili, resmi dil, eğitim dili ve bilim dili” özelliklerinin tamamına sahip çok az dilden biri olduğunu vurguladı. Türkçenin tarihte en eski yazılı kayıtlarına rastlanan en eski 10 dilden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülsevin, Türkçe’nin bugün 250 milyonla dünyada en çok konuşulan altıncı dil olduğunu söyledi.

#2
Foto - Bunu biliyor muydunuz? Türkçe'nin dünyadaki sırası belli oldu

Diller arasındaki alışverişi ve etkileşimi de örneklerle açıklayan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’in “kiosk” örneği oldukça ilgi çekti. Bugün günlük hayatta kullanılan “kiosk” kelimesinin Türkçeye İngilizceden girdiğini söyleyen Prof. Dr. Gülsevin, “Bu kelime İngilizce’ye Türkçe’den ‘köşk’ kelimesi ile girmiştir. Köşk, Türkçeye Farsaça’dan ‘küşk’ kelimesinden, Farsaça ise bu kelimeyi Türkçe’den ‘köşige’ kelimesinden almıştır. Dolayısıyla bugün İngilizceden alarak kullandığımız ‘kiosk’ kelimesinin asıl kökeni Türkçe’deki ‘köşige’ kelimesidir. Kelimeler diller arasında dolaşabilir, dönüşerek yeniden aynı dile dönebilir” ifadesini kullandı. Dr. Gülsevin, Türkçenin bugün dünyada yabancı dil olarak öğrenilen beşinci dil olduğunu söyleyerek, “Bu, Türkçenin günümüzde en önemli dünya dilleri arasında yer aldığını gösteren çok önemli bir gösterge” dedi. Gülsevin, konuşmasının sonunda, Türkçenin dünya dilleri arasında ilk beşte yer aldığını ve şu an en parlak devrini yaşadığını söyledi.

#3
Foto - Bunu biliyor muydunuz? Türkçe'nin dünyadaki sırası belli oldu

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Mete ise öğretmen yeterlilikleri bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin yeterliliklerini değerlendirerek öğretmenlerin bu konuda kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsine Uzun da, milli kimlik inşasında dilin öneminden bahsederek, dilin tarih boyunca bir milletin kimliğini şekillendirmede etkili olduğunun altını çizdi. Konuşmaların ardından programın birinci gününde, “Kıbrıs Türk Romanı ve Bekir Kara” ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” panelleri gerçekleştirildi. İkinci gününe ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkçe ve Edebiyat Öğretiminde Yaşanan Sorunlar” ile “Kıbrıs’ta Folklorun Dünü, Bugünü ve Geleceği” panelleriyle devam edildi. Programın son gününde ise 2021’de hayatını kaybeden Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemi Kamil Özay anısına özel bir oturum düzenlendi. Kapanışta ise Kamil Özay anısına düzenlenen “Üniversiteler Arası Şiir Yarışması”nda dereceye giren öğrencilerden Ahmet Uçar’a birincilik, Raul Dinyev’e ikincilik ve Büşra Göltaş’a ise üçüncülük ödülleri takdim edildi.

İştahı bıçak gibi ne keser? En etkili, bitkisel, doğal iştah kesiciler: Bölgesel yağları bitiren besinler
Kadın - Aile

İştahı bıçak gibi ne keser? En etkili, bitkisel, doğal iştah kesiciler: Bölgesel yağları bitiren besinler

Hem metabolizmayı hızlandıran hem de iştah kesen rezene tohumu yağı sayesinde kilo vermeniz daha da kolaylaşacak. Rezene tohumu çayı az bili..
Engelsiz Bursa birlikte mümkün
Aktüel

Engelsiz Bursa birlikte mümkün

Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında kadın, yaşlı ve engelliler gibi toplumun dezavantajlı gruplarına pozitif ayrımcılık uygulayan B..
Kanser olduğunu duyurmuştu! Armağan Çağlayan'la ilgili flaş gelişme
Gündem

Kanser olduğunu duyurmuştu! Armağan Çağlayan'la ilgili flaş gelişme

Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını duyuran ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sağlık durumu hakkında son bilgiyi paylaştı. "Lenfleri..
Markete dadanan hırsızlara suç üstü
Yerel

Markete dadanan hırsızlara suç üstü

İstanbul, Bahçelievler’de marketin deposunu soymaya çalışan hırsızları polis ekipleri suçüstü yakaladı.
Dünyanın konuştuğu iddia!
Dünya

Dünyanın konuştuğu iddia! "Türkiye ve Mısır istihbaratçıları..."

Uluslararası basın, Türkiye ve Mısır istihbarat görevlilerinin bir araya geldiğini ileri sürdü.
Kimliği belirsiz uçak şok etti! Her yeri bombalayıp ortadan kayboldu
Dünya

Kimliği belirsiz uçak şok etti! Her yeri bombalayıp ortadan kayboldu

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kimliği tespit edilemeyen bir uçak, ülkedeki hedefleri bombalayarak ortadan kayboldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23