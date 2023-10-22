2023-10-22 14:13:44 Bunlar tam bir şavalak! Anlamamakta hâlâ ısrar ediyorlar! Sizin kafanız mı kıt yahu
Kendini, 'modern', 'çağdaş', 'akılcı', 'bilimci', 'bilmem neci?!' olarak tarif eden zevatın, Batı’nın gerçek yüzünü anlamamakta ısrar ettiğine dikkat çeken Hikmet Genç, “Senin çağdaş dediğin 'Batı Medeniyeti', İngiliz ve Siyonist aklın üretip dünyaya kakaladığı hilkât garibesi bir 'medeniyettir'!?.. Sömüren, köleleştiren, kendi varlığı ve refahı için diğer insanları çoluk çocuk demeden öldüren vahşi bir medeniyet!.. Soykırımı icat eden aşağılık bir medeniyet” dedi. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: