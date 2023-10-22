Bunlar tam bir şavalak! Anlamamakta hâlâ ısrar ediyorlar! Sizin kafanız mı kıt yahu

“ABD Dışişleri Bakanı Blinken 'ben bir Yahudi olarak buradayım' diyerek Siyonist katillere destek vermeye gidiyor. Ayakta zor duran Başkanı Biden katillerin başı Netanyahu ile kucaklaşıyor. ABD'nin sınırsız koşulsuz ölümüne desteğini iletiyor. 2 savaş gemisi yetmiyor. Dünya tarihinin en hızlı soykırımı için tüm imkanlarını katliamcı Siyonistlerin hizmetine sunuyor... Scholz da İsrail'e giderek Netanyahu ile görüşüyor. O da terör devleti İsrail'e biat etme törenine katılıyor. (Soykırım konusundaki tecrübe, bilgi ve birikimlerini de aktardı mı acaba?)