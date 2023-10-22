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Medya
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Bunlar tam bir şavalak! Anlamamakta hâlâ ısrar ediyorlar! Sizin kafanız mı kıt yahu

2023-10-22 14:13:44
Bunlar tam bir şavalak! Anlamamakta hâlâ ısrar ediyorlar! Sizin kafanız mı kıt yahu

Kendini, 'modern', 'çağdaş', 'akılcı', 'bilimci', 'bilmem neci?!' olarak tarif eden zevatın, Batı’nın gerçek yüzünü anlamamakta ısrar ettiğine dikkat çeken Hikmet Genç, “Senin çağdaş dediğin 'Batı Medeniyeti', İngiliz ve Siyonist aklın üretip dünyaya kakaladığı hilkât garibesi bir 'medeniyettir'!?.. Sömüren, köleleştiren, kendi varlığı ve refahı için diğer insanları çoluk çocuk demeden öldüren vahşi bir medeniyet!.. Soykırımı icat eden aşağılık bir medeniyet” dedi. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Bunlar tam bir şavalak! Anlamamakta hâlâ ısrar ediyorlar! Sizin kafanız mı kıt yahu

“ABD Dışişleri Bakanı Blinken 'ben bir Yahudi olarak buradayım' diyerek Siyonist katillere destek vermeye gidiyor. Ayakta zor duran Başkanı Biden katillerin başı Netanyahu ile kucaklaşıyor. ABD'nin sınırsız koşulsuz ölümüne desteğini iletiyor. 2 savaş gemisi yetmiyor. Dünya tarihinin en hızlı soykırımı için tüm imkanlarını katliamcı Siyonistlerin hizmetine sunuyor... Scholz da İsrail'e giderek Netanyahu ile görüşüyor. O da terör devleti İsrail'e biat etme törenine katılıyor. (Soykırım konusundaki tecrübe, bilgi ve birikimlerini de aktardı mı acaba?)

#2
Foto - Bunlar tam bir şavalak! Anlamamakta hâlâ ısrar ediyorlar! Sizin kafanız mı kıt yahu

Macron, "İsrail ve vatandaşlarına, onların yanında yer aldığımızı ve terör eylemlerine karşı meşru tepkilerini şüphesiz desteklediğimizi söylüyoruz" diyor. Ülkesinde milyonlarca Müslüman Arap var. Sarı yelek travmasını da henüz atlatamadı. Yoksa katillerin yanına koşa koşa giderdi. Önümüzdeki günlerde 'yansın Fransa' deyip bölgeye giderse de şaşırmayız.

#3
Foto - Bunlar tam bir şavalak! Anlamamakta hâlâ ısrar ediyorlar! Sizin kafanız mı kıt yahu

Ve tabii İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'in 'online soykırımına' destek olmak için soluğu Tel-Aviv'de aldı. Ölen siviller, bebekler, bombalanan hastaneler okullar ibadethaneler İngiltere'yi ilgilendirmiyor. Kraliyet Donanması'na ait iki gemi ile gözetleme uçağını terör devleti İsrail'in hizmetine sundu Sunak!.. BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan, Gazze'ye insani yardım sağlanması için ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını ABD veto etti. Yani 'durmak yok katliama devam' dedi... (Tabii onlar için rakamlar tatmin edici değil. ABD'nin; "demokrasi getiriyorum", dediği bölgede en az 100 bin insan can verir...)

#4
Foto - Bunlar tam bir şavalak! Anlamamakta hâlâ ısrar ediyorlar! Sizin kafanız mı kıt yahu

Kendini, 'modern', 'çağdaş', 'akılcı', 'bilimci', 'bilmem neci?!' olarak tarif eden bizim şavalaklar anlamamakta ısrar ediyorlar. Senin çağdaş dediğin 'Batı Medeniyeti', İngiliz ve Siyonist aklın üretip dünyaya kakaladığı hilkât garibesi bir 'medeniyettir'!?.. Sömüren, köleleştiren, kendi varlığı ve refahı için diğer insanları çoluk çocuk demeden öldüren vahşi bir medeniyet!.. Soykırımı icat eden aşağılık bir medeniyet. Gözümüzün önünde yaşananlar kâfi değil mi?

#5
Foto - Bunlar tam bir şavalak! Anlamamakta hâlâ ısrar ediyorlar! Sizin kafanız mı kıt yahu

Hani vicdanlara sesleniyoruz ya, "Dünya, canlı yayınlanan soykırımı izliyor", diyoruz ya.., Yanılıyoruz. Keşke sadece izleseler!.. Kan kokusuna dayanamıyorlar. Saldırmak için it sürüleri gibi bir araya geliyorlar. Lakin asla ye'se kapılmayın.

#6
Foto - Bunlar tam bir şavalak! Anlamamakta hâlâ ısrar ediyorlar! Sizin kafanız mı kıt yahu

Zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur. Çok geldiler, çok can verdik, çok can aldık... Ama neticede hep biz kazandık... Batıl Batı yine zail olacak Bi'iznillah…”

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