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Bundan sonra yerken iki kez düşüneceksiniz! Mandalinayı sakın ama sakın böyle tüketmeyin, yoksa…

2023-12-09 16:14:00
Bundan sonra yerken iki kez düşüneceksiniz! Mandalinayı sakın ama sakın böyle tüketmeyin, yoksa…

Kış aylarının vazgeçilmezi olan mandalinanın faydası çok olduğu zararları da bulunuyor. Turunçgillerin en çok tercih edilen üyelerinden biri olan mandalinanın birçok faydası bulunuyor. Soğuk algınlığı riskini azaltan mandalinanın faydaları olduğu gibi zararları da bulunuyor. Mandalinanın sağladığı A ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemi daha kuvvetli hale gelirken sizi hastalıklara karşı daha korunaklı hale getiriyor.

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Foto - Bundan sonra yerken iki kez düşüneceksiniz! Mandalinayı sakın ama sakın böyle tüketmeyin, yoksa…

Mandalina hücresel hasar sürecini baskılayarak birçok kanser türünden korunmaya katkı sağlıyor. Öte yandan kan şekerini düzenleyen mandalina kötü kan yağlarının azalmasına da destek oluyor. Mandalina karotenoid ve A vitamini içeriği sayesinde sarı nokta hastalığından korunmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda gözde basıncı azaltarak glokomdan korunmaya katkı sağlıyor. Ayrıca mandalina cildi besleyerek serbest radikallerin cilt üzerindeki hasarını azaltmaya yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker mandalinayı tüketirken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.

#2
Foto - Bundan sonra yerken iki kez düşüneceksiniz! Mandalinayı sakın ama sakın böyle tüketmeyin, yoksa…

Dilan Eker, “Meyveler içerdikleri besin öğeleri sayesinde sağlığımızı farklı yönlerden desteklerler. Ancak aşırı meyve tüketimi aşırı meyve şekeri yani fruktoz almak demektir. Fazla fruktoz alımı karın çevresi ve karaciğer yağlanmasına yol açabilir." Nasıl tüketilmesi konusunda yorum uyarılarda bulunan Dilan Eker, şöyle konuştu: “Bir oturuşta 2 porsiyon meyve tüketimini aşmamak ve günlük meyve tüketimini kararında (günde 2-3 porsiyon) yapmakta fayda var. 1 bardak taze sıkılmış meyve suyunun 2-3 porsiyon meyveden yapıldığını da unutmamak gerekir. İlk tercih olarak meyvenin kendisini tüketmekte fayda var. Taze sıkılmış meyve suyu içilecek ise de küçük bir bardak tercih edilmeli.”

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