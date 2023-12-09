Bundan sonra yerken iki kez düşüneceksiniz! Mandalinayı sakın ama sakın böyle tüketmeyin, yoksa…

Kış aylarının vazgeçilmezi olan mandalinanın faydası çok olduğu zararları da bulunuyor. Turunçgillerin en çok tercih edilen üyelerinden biri olan mandalinanın birçok faydası bulunuyor. Soğuk algınlığı riskini azaltan mandalinanın faydaları olduğu gibi zararları da bulunuyor. Mandalinanın sağladığı A ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemi daha kuvvetli hale gelirken sizi hastalıklara karşı daha korunaklı hale getiriyor.