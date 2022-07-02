  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
7
Bulutlar kızıla boyandı!

2022-07-02 22:09:26
Bulutlar kızıla boyandı!

Kars'ta, yağmur bulutları gün batımında kızıl renklere büründü.

#1
Foto - Kentte yağmur öncesi gökyüzünde yoğunlaşan bulutlar, güneşin batışıyla dikkati çekiyor.

Kentte yağmur öncesi gökyüzünde yoğunlaşan bulutlar, güneşin batışıyla dikkati çekiyor.

#2
Foto - 1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası'nda ise yağmur bulutları altında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar güzel görüntüler oluşturuyor.

1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası'nda ise yağmur bulutları altında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar güzel görüntüler oluşturuyor.

#3
Foto - Gün batımında gökyüzünün bulutlarla kaplı büyük bir kısmı kızıl tonlara büründü, batan güneş Mışko Gölü'ne yansıdı.

Gün batımında gökyüzünün bulutlarla kaplı büyük bir kısmı kızıl tonlara büründü, batan güneş Mışko Gölü'ne yansıdı.

#4
Foto - İşte bölgeden kareler...

İşte bölgeden kareler...

#5
Foto - İşte bölgeden kareler...

İşte bölgeden kareler...

#6
Foto - İşte bölgeden kareler...

İşte bölgeden kareler...

Zoruna mı gitti be koçum? Hadi oradan Özgür Demirtaş!
Ekonomi

Zoruna mı gitti be koçum? Hadi oradan Özgür Demirtaş!

Solakların ağzının içine baktığı ekonomist Özgür Demirtaş, asgari ücretin 5 bin 500 TL olarak belirlendiğinin duyurulmasının ardından dikkat..
Yeniden Refah Partisi rekor kırdı! Fatih Erbakan hayırlı olsun diyerek duyurdu
Siyaset

Yeniden Refah Partisi rekor kırdı! Fatih Erbakan hayırlı olsun diyerek duyurdu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haziran ayında en çok üye kaydeden parti olduklarını kamuoyu ile paylaştı.
Bakan Mustafa Varank müjdeyi duyurdu: 81 ilin tamamında olacak
Teknoloji

Bakan Mustafa Varank müjdeyi duyurdu: 81 ilin tamamında olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonlarının altyapısını yaygınlaştırmak amacıyla ba..
DW Türkçe’den vatandaşlara yasa dışı öneri
Medya

DW Türkçe’den vatandaşlara yasa dışı öneri

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türkiye’de erişimi engellenen DW Türkçe için site sosyal medya hesabından yasadışı yolları uygulama..
TMO'nun fiyat artışı çiftçileri sevindirdi
Ekonomi

TMO'nun fiyat artışı çiftçileri sevindirdi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nün hububat alım fiyatlarını buğdayda 400, arpada ise 200 lira artırması, Konya Ovası'nda sevi..
Özbekistan karıştı! Cumhurbaşkanı bölgenin merkezine gitti
Dünya

Özbekistan karıştı! Cumhurbaşkanı bölgenin merkezine gitti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23