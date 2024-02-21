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Spor
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Bülent hocam biraz ileri gitmiyor musunuz? ‘Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı: "Akıl vermeyi bırakın"

2024-02-21 10:58:04
Bülent hocam biraz ileri gitmiyor musunuz? ‘Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı: “Akıl vermeyi bırakın”

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın oyun sistemini eleştiren taraftarlara sitemde bulunarak, “Şimdi akıl vermeyi bırakın. Kombine alın tamam. Hatta 1’er milyon Euro gönderin. Biz de onlarla futbolcu alalım. Öyle klavyenin başından atacaksın, oradan tutacaksın” dedi.

#1
Foto - Bülent hocam biraz ileri gitmiyor musunuz? ‘Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı: "Akıl vermeyi bırakın"

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 27. hafta maçında 25 Şubat Pazar günü sahasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun antrenman öncesi, açıklamalarda bulundu. Berabere kaldıkları Hatayspor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, “Hatay’dan galip gelmek istiyorduk. İyi bir takım olduğunu da biliyorduk. Ona göre pozisyonlarımızı, duruşumuzu almaya çalıştık ama iyi oynadığımız bölümler oldu.

#2
Foto - Bülent hocam biraz ileri gitmiyor musunuz? ‘Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı: "Akıl vermeyi bırakın"

Bazen de oyundan düştüğümüz anlar oldu. Sonucunda deplasmanda yenemiyorsan yenilmemek her zaman iyidir. 1 puanla dönmüş olmamız bizim açımızdan mutluluk verici” dedi.

#3
Foto - Bülent hocam biraz ileri gitmiyor musunuz? ‘Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı: "Akıl vermeyi bırakın"

“ŞİMDİ AKIL VERMEYİ BIRAKIN”

#4
Foto - Bülent hocam biraz ileri gitmiyor musunuz? ‘Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı: "Akıl vermeyi bırakın"

“Şimdi aslında bakıyorum böyle sosyal medyadan akıl verenler o şeyler yapanlar işte böyle oyun mu oynanır?

#5
Foto - Bülent hocam biraz ileri gitmiyor musunuz? ‘Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı: "Akıl vermeyi bırakın"

Şu mudur diye. Ben size bir tane tüyo vereyim. Şampiyonlar Ligi’ne gittiğimizde biz Sivasspor olarak 350 pas yüzdemiz vardı. Kasımpaşa’nın 650 tane. Sonuç? O sezon Kasımpaşa küme düştü? Biz Şampiyonlar Ligi’ne gittik. Evet, eldeki kadronun oyun sisteminin, takımdaki bundan pozisyonların ne el veriyorsa, rakip ne gerekiyorsa onu oynuyoruz. Bir kere oynadığımız sistem, 5’li sistem değil, 3’lü sistem. 3-4-3 gibi bir sistem. Bu da çok fazlasıyla hücumsal bir format. Şimdi akıl vermeyi bırakın. Kombine alın tamam. Hatta 1’er milyon Euro gönderin. Biz de onlarla futbolcu alalım. Öyle klavyenin başından atacaksın. Oradan tutacaksın. Bu böyle olmuş. Bu şöyle olmuş. Ya güldürmeyin Allah aşkına ya. Çok fazla sallamak istemiyorum, sonra olmaz. Taraftar tribündeki yerini alacak, takımını destekleyecek. Bizim için önemli olan sahada o gün ne gerekirse onu yapmaya çalışıyoruz. Kadromuzun yapısı itibariyle giden arkadaşlar olunca sonradan yerine kattığımız arkadaşlar da başka adamlar da düşünüyorduk. Bunlarla ve rakibe göre oynaması gereken bir oyun planının içerisindeyiz. Desteğe ve duaya ihtiyacı var Sivasspor’un şu anda. Yeni sezona bakarız. Oyun sistemi de değişir.

#6
Foto - Bülent hocam biraz ileri gitmiyor musunuz? ‘Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı: "Akıl vermeyi bırakın"

Oyun mantığı değişir. Birçok şey değişir. Açık oynayıp 5 yiyeceğime kapalı oynar. 1-0 yenerim olur biter. Son 5 maç bir tane gol yemişiz. Daha ne istiyorsunuz ki.”

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