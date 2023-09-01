Bulduğu çözümle fenomen oldu

Vantilatörün bazen motorun üzerine bazen ise motorun kasasının üzerine monte etmesiyle dikkat çeken esnaf Satı, yaklaşık 30 yıllık züccaciye deneyimi yaşadığını ve sıcak havaların kendisini farklı çözümlere ittiğini söyledi. Satı, "İş yerinin içerisi sıcak, dışarısı da sıcak. Vantilatör yardımıyla sıcak havadan korunmaya çalışıyorum. İş yerime gelir gelmez yaptığım iş vantilatör açmak. Müşteri siparişi sonrası da motoruma kurduğum düzenekle serinlemeye çalışıyorum" dedi. Şehirde fenomen olan Haşim Satı; insanların tepkilerinin de olumlu olduğunu belirtti. Satı, "Şehrin sokak ve caddelerinde dolaşırken insanlar dikkatle bakıyor. Kimi durdurarak beni fotoğraf çektirmek istiyor. Vantilatör fikri de müşteri siparişi sonrası aklıma geldi" diye konuştu.