Bulamamışlardı: Kanadalı petrol şirketine Edirne izni çıktı
Kanadalı doğalgaz ve petrol arama şirketinin Edirne'deki arama ruhsatı için uzatma kararı çıktı. Şirketin petrol arama sondajına devam edeceği belirtildi. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Gazelle Energy Limited Şirketi’nin Edirne ilinde bulunan petrol arama ruhsat süresini uzatma kararı aldı.
Şirketin Edirne sınırları içerisindeki AR/GZL/K/F17-b4 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı. Söz konusu saha, kara bölgesinde 14 bin 535 hektarlık bir alanı kapsıyor.
Süre uzatımı kararı, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6’ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca onaylandı. Ruhsatın mücbir sebep kapsamında uzatılmış süresinin sona ereceği 26 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni bitiş tarihi 26 Ocak 2028 olarak kararlaştırıldı.
Bölgenin hidrokarbon potansiyelinin açığa çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanan süreçte, şirketin sunduğu belgelerin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespiti edildi.
