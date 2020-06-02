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Yaşam
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Bugünkü altın fiyatları | 2 Haziran güncel gram altın, çeyrek altı, tam ve yarım altın fiyatları ne kadar?

2020-06-02 10:10:37
Bugünkü altın fiyatları | 2 Haziran güncel gram altın, çeyrek altı, tam ve yarım altın fiyatları ne kadar?

Bugünkü altın fiyatlarını yazımızın detayında bulabilirsiniz. Altın fiyatlarının yükselmesi yatırımcıları üzdü. Haziran ayında yükselişe devam edeceği öngörülen altın fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları ne kadar? 2 Haziran'da altın ne kadar yükseldi? 2 Haziran 2020 güncel gram altın, tam altın, yarım altın, reşat altın, 22 ayar altın bilezik, 18 ayar altın gramı ve çeyrek altın fiyatları için okumaya devam edin...

#1
Foto - ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.736,42 - Satış fiyatı:1.737,10

ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.736,42 - Satış fiyatı:1.737,10

#2
Foto - CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.462,20 - Satış fiyatı:2.501,90

CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.462,20 - Satış fiyatı:2.501,90

#3
Foto - YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.236,80 - Satış fiyatı:1.260,60

YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.236,80 - Satış fiyatı:1.260,60

#4
Foto - REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.494,67 - Satış fiyatı:2.534,85

REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.494,67 - Satış fiyatı:2.534,85

#5
Foto - KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.496,89 - Satış fiyatı:2.537,10

KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.496,89 - Satış fiyatı:2.537,10

#6
Foto - ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:618,40 - Satış fiyatı: 628,30

ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:618,40 - Satış fiyatı: 628,30

#7
Foto - GRAM ALTIN - Alış fiyatı:380,12 - Satış fiyatı:380,27

GRAM ALTIN - Alış fiyatı:380,12 - Satış fiyatı:380,27

#8
Foto - 22 AYAR ALTIN BİLEZİK - Alış fiyatı:347,30 - Satış fiyatı:349,30

22 AYAR ALTIN BİLEZİK - Alış fiyatı:347,30 - Satış fiyatı:349,30

#9
Foto - 22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:344,38 - Satış fiyatı: 357,70

22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:344,38 - Satış fiyatı: 357,70

#10
Foto - 18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı: 230,80

18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı: 230,80

#11
Foto - 14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:213,11 - Satış fiyatı:247,36

14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:213,11 - Satış fiyatı:247,36

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