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Ekonomi
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Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

2022-10-01 14:22:42
Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

Tüketici Kanunu ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda mart ayında yapılan ve 1 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak tüketicinin korunma zırhını arttıran düzenlemeler, bugün yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren, taksitle alışverişte ödeme güçlüğüne düşen tüketiciden borcun tamamının talep edilebilmesi için tüketicinin sözleşmede yazan borcun onda birini ödememiş olması şartı aranacak. Tamir ya da yedek parça için serviste kalan ürünler için tüketici tazminat talebinde bulunabilecek. Finans kuruluşları, tüketiciye kredi vermek için sigorta yaptırma zorunluluğu getiremeyecek. E-ticaret siteleri ürün ve hizmetlerin sadece satış sürecinden değil, teslimi ile satış sonrası haklarının kullanımından da promosyon, hediye, indirim vaatlerinin yerine getirilip getirilmemesinden de sorumlu olacak.

#1
Foto - Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

1-Tüketicinin çeşitli nedenlerle borcunu zamanında ödeyemeyerek temerrüde düşmesi durumunda satıcı ‘sözleşmemiz böyle’ diyerek kalan borcun tamamını isteyemeyecek.

#2
Foto - Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

Zaten tüketici, kullandığı krediden hiçbir gerekçe göstermeksizin, ceza ödemeksizin 14 gün içinde cayma hakkına sahip. Ancak 14 gün içinde kredi borcunun tamamını erken öderse finans kuruluşuna bildirimde bulunması da gerekmeyecek.

#3
Foto - Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

Tüketicilere verilen kredi kartı, kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde değişken faiz uygulanıyor. Yeni dönemde bankalar, finans kuruluşları, faiz oranlarının artışını gerekçe gösterip, faiz artışını anında borca yansıtamayacak. Bu tür artışlarda tüketiciye 30 gün önceden yazılı olarak bildirim yapılacak.

#4
Foto - Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

Tüketicinin, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Tüketici kredisi, konut kredisi kullanımı ek hesap açma, otomatik ödeme talimatı, finteks üyeliği gibi ürün ya da hizmetlerin alımı şartına bağlanamayacak.

#5
Foto - Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

İnternet üzerinden alışverişlerde yani mesafeli sözleşmelerde tüketiciye siparişinin 30 gün içinde ulaşmaması durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilecek.

#6
Foto - Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

Tüketicinin çeşitli şirketlerden hizmet veya ürün almasını sağlayan internet siteleri, öncelikle tüketicinin talep ve bildirimlerini iletip, takip etmelerini sağlayacak ve kesintisiz hizmet verecek bir sistemi devreye sokacaklar. Ayrıca satılan ürün ve hizmetlerle ilgili tüketicinin önden bilgilendirilmesi, kayıtlarının tutulmasından, sözleşmeye aykırı davranan satıcıların her bir işleminden, ürünlerin tesliminden; promosyonlu, hediyeli kampanyalarda verilen taahhütlerin yerine getirilmesinden, reklamlardaki bilgilerle ön bilgilendirmedeki hususların uyumlu olmasından sorumlu kılındılar.

#7
Foto - Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

Bugün itibarıyla, telefon, tablet, bilgisayar, küçük ev aletleri gibi donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak ‘yetkilendirilmiş satıcılar’ aracılığıyla tekrar satışa sunulan kullanılmış mallar, için tüketiciye asgari 1 yıl garanti verilecek. Yenileme yetki belgesi olmaksızın yenileme yapanlara, 500 bin lira ceza uygulanacak.

#8
Foto - Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

Öncelikle herhangi bir üretici ya da ithalatçıya bağlı olmayan servis istasyonları, tüketicinin her türlü mecrada, dükkanda, arama motoru ilanında, kolaylıkla göreceği ve okuyabileceği şekilde ‘Özel Servis’ ibaresi kullanacak. Bu hükme uymayan servislere, 5 bin lira para cezası kesilecek.

#9
Foto - Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

Satış Sonrası Servis Hizmetleri Yönetmeliğine göre cep telefonları, modemler, bilgisayarlar, tabletler, yazıcılar, oyun konsolları, tansiyon aletleri, işitme cihazları, mama sandalyeleri, oto koltukları gibi ürünler için kullanım ömrü 5 yıl; radyolar, televizyonlar, otomobiller, kamyonetler, tekerlekli sandalyeler, engelliler için akülü araçlar, klimalar, kombiler, şofbenler, su arıtma cihazları, duşakabinler, klozetler için 10 yıl; güneş enerjisi ısıtma sistemleri için 7 yıl olarak belirlenmiş durumda.

#10
Foto - Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

Tüketicinin en kolay hak arama yolu olan tüketici hakem heyetlerine daha çok sayıda ürün ve hizmet şikâyet edilebilmesi için başvuruda aranan üst sınır 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.

#11
Foto - Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

Elinde olan bilgi ve belgeleri hakem heyetine sunmayıp, daha sonra tüketici mahkemesine sunan satıcılara karşı tüketiciler davayı kaybetseler bile yargılama giderleri ve vekalet ücretinden muaf olacaklar.

#12
Foto - Bugün yürürlüğe girdi! Tüketiciye 12 yeni hak

Tüketici Kanunu’nda, bir anlamda tüketici aleyhine yapılan tek Düzenleme ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde oldu. Daha önce müteahhitlerin, konutu yapım süresi 36 ayı geçemezken yeni değişiklikle bu süre 48 aya, yani 3 yıldan 4 yıla çıkarılmış oldu.

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