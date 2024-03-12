Bugün BİM’de dev indirim başlıyor! Bu fiyatları gören akın edecek

• Ülker Bebe 172 gr Bebe Bisküvisi 18,50 TL • Activia 2×100 gr Probiyotik Yoğurt 22,50 TL • Gurvita 4×50 ml Sade İlikli Kemik Suyu 35 TL • Namet 150 gr Acılı-Acısız Dana Kebap 42 TL • Nestle 70 gr Damak Sütlü Çikolata 29,50 TL • Greta 120 gr Zeytinli Kekikli Kraker 22,50 TL • Ülker Bitter 36 gr Çikolata Kaplı Gofret 4,95 TL • Zeyrek 200 gr Kakao Kremalı Gofret 14,50 TL • Bifa 170 gr Sade ve Kakaolu Mini Kek 21,50 TL • Patiswiss 1000 gr Kakaolu Fındık Kreması 99 TL • Twix 46 gr Tuzlu Karamelli Bisküvili Bar 14,50 TL • Swiss Alps 100 gr Sütlü İsviçre Çikolatası 33,50 TL • Bellotti 200 gr Limon Kremalı Küp Gofret 22,50 TL • Gündoğdu 1 Kg Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 225 TL • Duranlar 450 grYarım Yağlı Salamura Peynir 67,50 TL • Ülker Coco Star 4×25 gr Hindistan Cevizli Bar 16,75 TL • Goldnut 125 gr Sütlü Çikolatalı Fındıklı Gofret 32,50 TL • Eti Form 50 gr Bitter Çikolata Kaplı Lifli Bisküvi 12,50 TL • Eti Burçak 400 gr Limonlu Kremalı Yulaflı Bisküvi 42,50 TL • Ülker Dankek 6×30 gr Portakal Aromalı Tart Kek 34,50 TL • Eti Burçak 400 gr Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 42,50 TL • Lezita – Keskinoğlu – Banvit Dondurulmuş Bütün Piliç 32,50 TL • Corny 4×14 gr Kakaolu Kırmızı Meyveli Tam Tahıllı Bar 29,50 TL • Patiswiss 90 gr Yer Fıstığı Ezmesi Dolgulu Hurma Topu 29,50 TL