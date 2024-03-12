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Bugün BİM’de dev indirim başlıyor! Bu fiyatları gören akın edecek

2024-03-12 14:06:08
Bugün BİM’de dev indirim başlıyor! Bu fiyatları gören akın edecek

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM, 12 Mart 2024 Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta 3 kg yoğurt 99 TL, lor peyniri 49 TL, salamura peynir 67.50 TL olmak üzere dev indirim bugün başlıyor. Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan BİM, 12 Mart 2024 Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar...

#1
Foto - Bugün BİM’de dev indirim başlıyor! Bu fiyatları gören akın edecek

• İçim 3 Kg Tam Yağlı Yoğurt 99 TL • Ayca 1000 gr Lor Peyniri 49,50 TL • Sek 140 gr Quark Çeşitleri 19,50 TL • Banvit 1000 gr Piliç Salam 49,50 TL • Eti 180 gr Limonlu Popkek 29,50 TL • Pınar 1 Litre Laktozsuz Süt 34,50 TL • Pınar 1 Litre %2,5 Yağlı Süt 33,50 TL • Ülker 5×150 gr Finger Bisküvi 64,50 TL • Eker 6×195 ml Tombul Ayran 32,50 TL • Pınar 6×200 ml %3,3 Yağlı Süt 62,50 TL • Pınar 750 gr Laktozsuz Yoğurt 39,50 TL • İçim 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 139,50 TL • Pınar 200 ml Yağlı Krema 24,50 TL • Banvit 1000 gr Piliç Kokteyl Sosis 65 TL • Eti 4×61 gr Sade Kremalı Bisküvi 23,50 TL • Sek 150 gr Taze Peynir Çeşitleri 32,50 TL • Pınar 1 Litre Çocuk Devam Sütü 37,50 TL • Pınar 1 Litre Kefir 34,50 TL • Pınar 700 gr Tereyağı 249 TL • Pınar 400 gr Labne 67,50 TL

#2
Foto - Bugün BİM’de dev indirim başlıyor! Bu fiyatları gören akın edecek

• Ülker Bebe 172 gr Bebe Bisküvisi 18,50 TL • Activia 2×100 gr Probiyotik Yoğurt 22,50 TL • Gurvita 4×50 ml Sade İlikli Kemik Suyu 35 TL • Namet 150 gr Acılı-Acısız Dana Kebap 42 TL • Nestle 70 gr Damak Sütlü Çikolata 29,50 TL • Greta 120 gr Zeytinli Kekikli Kraker 22,50 TL • Ülker Bitter 36 gr Çikolata Kaplı Gofret 4,95 TL • Zeyrek 200 gr Kakao Kremalı Gofret 14,50 TL • Bifa 170 gr Sade ve Kakaolu Mini Kek 21,50 TL • Patiswiss 1000 gr Kakaolu Fındık Kreması 99 TL • Twix 46 gr Tuzlu Karamelli Bisküvili Bar 14,50 TL • Swiss Alps 100 gr Sütlü İsviçre Çikolatası 33,50 TL • Bellotti 200 gr Limon Kremalı Küp Gofret 22,50 TL • Gündoğdu 1 Kg Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 225 TL • Duranlar 450 grYarım Yağlı Salamura Peynir 67,50 TL • Ülker Coco Star 4×25 gr Hindistan Cevizli Bar 16,75 TL • Goldnut 125 gr Sütlü Çikolatalı Fındıklı Gofret 32,50 TL • Eti Form 50 gr Bitter Çikolata Kaplı Lifli Bisküvi 12,50 TL • Eti Burçak 400 gr Limonlu Kremalı Yulaflı Bisküvi 42,50 TL • Ülker Dankek 6×30 gr Portakal Aromalı Tart Kek 34,50 TL • Eti Burçak 400 gr Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 42,50 TL • Lezita – Keskinoğlu – Banvit Dondurulmuş Bütün Piliç 32,50 TL • Corny 4×14 gr Kakaolu Kırmızı Meyveli Tam Tahıllı Bar 29,50 TL • Patiswiss 90 gr Yer Fıstığı Ezmesi Dolgulu Hurma Topu 29,50 TL

#3
Foto - Bugün BİM’de dev indirim başlıyor! Bu fiyatları gören akın edecek

• Haribo 115 gr Hindistan Cevizi Parçacıklı Yumuşak Şeker 14,50 TL • Harika 4×40 gr Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvili Bar 21,50 TL • Eti Form 5×45 gr Tam Çavdarlı Ekşi Mayalı Kepekli Bisküvi 27,50 TL • Patiswiss 240 grYer Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 49,50 TL • Rafaello 40 gr Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Gofret 22,50 TL • Ülker Altınbaşak 50 grYoğurt Aromalı ve Mevsim Yeşillikli Tahıl Cipsi 9,50 TL

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