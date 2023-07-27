Bu yöntem sayesinde 5 dakikada evdeki karıncalardan kurtulun! Hem kolay hem de en kısa çözüm yolunu açtı

Tüm bu adımlar sizin için yeterli olmadıysa onları hem uzaklaştıracak hem de öldürecek başka bir yöntem daha bulunuyor. İlk ve en basit yöntem mağazalarda kolayca bulabileceğiniz karınca öldürücü spreylerdir. Bu noktada evcil hayvanınız ya da evde çocuğunuz varsa onlar için zararlı olmayacak bir çeşidini etiketleri kontrol ederek bulabilirsiniz. Son olarak ise spreyin hem ev hem de dışarıda kullanılabiliyor olmasına özen gösterin. Eğer açık alanlar için tasarlanan bir karınca öldürücü sprey aldıysanız ev gibi kapalı alanlarda kullanmamaya özen gösterin. Bu yöntemde kimyasal bulunduğundan uygulamaya pek gönüllü değilseniz sizi için farklı doğal yöntemler de bulunuyor. Nane ya da biberiye yağından birkaç damla bir şişe suyun içerisine karıştırıp kapı ve pencere kenarlarına sıkın. Kısa süre içerisinde karıncaların kaybolduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda uzmanların önerdiği bir diğer yöntem ise karınca yemi kullanmak. Yuva şeklindeki bu yemler içerisindeki tatlı madde sayesinde hem karıncaları cezbeder hem de yuvalarına giderken kendileriyle birlikte zehirli maddeyi taşımalarını sağlayarak oradaki karıncaları da öldürür. Bu yöntem de kimyasal sayılabilir ancak diğer yöntemdeki gibi eve kimyasallar püskürtülmez.