Bu türbe Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

Tezeren Dede Türbesinin bakımını üstlenen aile üyelerinden Hayrettin Tezveren, "Birçok vatandaşımız buradaki kişiyi bize soruyor. Ben de "hepimizin dedesi" diyorum. Önemli olan onların kabirlerini tertemiz tutabilmek. Burası özel bir yer. Çaputların bezlerin yeri değil. Tezeren Dede 550 sene önce yaşamış. Şeyh Ataullah isminde bir lokman hekim. Birçok büyüğümüz gibi Buhara'dan geliyor. Dedemiz burada rahmetli oluyor. Bizlere güzel yol gösterirler ama bizim gibi fanidir, ölürler. Onları vesile edip dua ile biz Allah'a gönül açarız. Çaputlardan bezlerden bıktık" şeklinde konuştu.