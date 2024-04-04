  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ramazan
7
Bu türbe Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

2024-04-04 11:58:01
Bu türbe Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

Bursa'da bulunan Tezveren Dede Türbesi özellikle Ramazan ayında her gün çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

#1
Foto - Bu türbe Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

'Evliyalar ve sultanlar kenti' olarak da anılan Bursa'da, İvazpaşa Mahallesinde bir evin içinde bulunan türbe vatandaşların dikkatini çekiyor. İçinde ev de olan türbe, Ramazan aylarında vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

#2
Foto - Bu türbe Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

Fatih Sultan Mehmet zamanında lokman hekim olarak yaşadığına inanılan, Tezveren Dede olarak bilinen zatın ismi Şeyh Ataullah'tır.

#3
Foto - Bu türbe Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

. Türbesi, 1900'lü yılların başında bir aile tarafından yapılan evin içinde kalmış. Soyadı kanunuyla birlikte 'Tezveren' soyadını alan ailenin üyeleri, ev boşaltılana kadar burada yaşamıştır.

#4
Foto - Bu türbe Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

Günümüzde, Tezeren Dede Türbesi'nin bakımını da bu evde doğan ve çocukluğuyla gençliği bu evde geçen aile üyelerinden Hayrettin Tezveren üstleniyor.

#5
Foto - Bu türbe Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

Ramazan ayında özellikle şehir dışından ziyaretçi akınına uğrayan türbeye gelen vatandaşlar, Tezeren Dede'nin kabri başında, bu zatı vesile ederek evlenmek, iyi bir iş, bebek sahibi olmak için Allah'a dua ediyor. Bazı kadınlar ise türbe içinde Kur'an-ı Kerim okuyor.

#6
Foto - Bu türbe Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

Tezeren Dede Türbesinin bakımını üstlenen aile üyelerinden Hayrettin Tezveren, "Birçok vatandaşımız buradaki kişiyi bize soruyor. Ben de "hepimizin dedesi" diyorum. Önemli olan onların kabirlerini tertemiz tutabilmek. Burası özel bir yer. Çaputların bezlerin yeri değil. Tezeren Dede 550 sene önce yaşamış. Şeyh Ataullah isminde bir lokman hekim. Birçok büyüğümüz gibi Buhara'dan geliyor. Dedemiz burada rahmetli oluyor. Bizlere güzel yol gösterirler ama bizim gibi fanidir, ölürler. Onları vesile edip dua ile biz Allah'a gönül açarız. Çaputlardan bezlerden bıktık" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir de iktidara gelseler! CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı'ndan 'Menzil' iftirası
Siyaset

Bir de iktidara gelseler! CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı'ndan 'Menzil' iftirası

Adıyaman Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Abdurrahman Tutdere ilk açıklamasında Adıyaman'ın Menzil köyünde bulunan tarikat mensuplarını..
Tayvan’daki 7,4 büyüklüğünde deprem: F-16 savaş uçaklarını vurdu, etki etti! Hakkında açıklama
Dünya

Tayvan’daki 7,4 büyüklüğünde deprem: F-16 savaş uçaklarını vurdu, etki etti! Hakkında açıklama

Tayvan’da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki deprem, ile yaşanan süreçle ilgili olarak bir paylaşımda bulundular. F-16 Blok 72 savaş uçaklarını vurd..
YSK'nın 'Van' kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı
Gündem

YSK'nın 'Van' kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Van'da yaşanan süreçle ilgili olarak bir ..
2028'de kazanacak ismi açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı 'şoktayım' dedi! Sebebini açıkladı

2028'de kazanacak ismi açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı 'şoktayım' dedi! Sebebini açıkladı
İran'da askeri tesis ve iki karakola eş zamanlı saldırı
Dünya

İran'da askeri tesis ve iki karakola eş zamanlı saldırı

İran'da Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna..
Ağır yenilgi sonrası gözler Akşener'de! İYİ Partili Poyraz'dan istifa yorumu
Gündem

Ağır yenilgi sonrası gözler Akşener'de! İYİ Partili Poyraz'dan istifa yorumu

Seçimin beşinci partisi olan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı verdi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur P..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23