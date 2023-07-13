2023-07-13 22:51:23 Bu türbe 523 yıldır ayakta!
Palu’nun Osmanlıya kazandırılmasında büyük rol oynadı, türbesi yıllara meydan okuyor.
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Palu’nun Osmanlıya kazandırılmasında büyük rol oynadı, türbesi yıllara meydan okuyor.
Doğu Anadolu Bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan 523 yıllık Karacimşit Bey Cami ve türbesi tüm heybetiyle ziyaretçilerini bekliyor.
Palu ilçesinin önemli tarihi yapılarından bir tanesi olan Karacimşit Bey Cami ve türbesi yıllara meydan okuyor.
Yapısı bozulmadan günümüze kadar ayakta duran 523 yıllık cami ve türbe, Osmanlı dönemi mimarisini taşıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı tarafından restorasyona alınan ve 2017 yılında ibadete açılan cami ve külliye, ziyaretçilerini bekliyor.
Murat Nehrini bütün açıklığı ile gören bir yükselti üzerinde ve Palu’nun Osmanlı topraklarına katılmasında büyük rolü alan Karacimşit Beyin 1500’lü yıllarda kendi adına yaptırdığı külliye içindeki camiye, etrafı taş duvarla çevrili bir bahçeden giriliyor.
Siyah kesme taştan ve tipik Osmanlı mimarisi tarzında yapılmış cami ve türbenin avlusunda, yazıları ters biçimde konmuş bir kitabe bulunuyor.
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