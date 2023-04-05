Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

Temel olmadığı için sıkıntı yok” derken Sevil Güllüoğlu, “Ankara’dan depremde yardımcı olmak için geldim. Birkaç yeri gezmiştim. Buranın muazzam bir ambiyansı var. Şehrin içinde ne kadar yoğunluğumuz varsa duvarlara bıraktık. Böylesi duvarların içinde insan kendini küçük hissediyor.