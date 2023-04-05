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Yaşam
14
Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

2023-04-05 10:39:46
Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Titus Tüneli, depremlerde hasar görmedi.

#1
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Titus Tüneli hasar görmedi. Deprem nedeniyle bölgeye gelen gönüllü yardımseverler de Roma döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli’ni ziyaret ederek yorgunluklarını adete tünelin duvarlarına bıraktı.

#2
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkıma yol açtığı medeniyetler kenti Hatay’da tarihi eserlerin bazıları da hasar gördü. Roma döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tünelinin depremde hasar görmemesi dikkat çekti.

#3
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

Samandağ'da, dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli yıkıcı depremde ayakta kaldı.

#4
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

"Elle yapılan dünyanın en büyük tüneli" olarak bilinen 7 metre yüksekliğinde, bin 380 metre uzunluğundaki, esirler tarafından inşa edilen tünelde, depremin izlerine dahi rastlanmadı.

#5
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

Öte yandan deprem nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Hatay, barındırdığı güzellikleriyle halen daha turistleri ağırlamaya devam ediyor.

#6
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

Deprem nedeniyle bölgeye gelen gönüllü yardımseverler de Roma döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli’ni ziyaret ederek yorgunluklarını adete tünelin duvarlarına bıraktı.

#7
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

Ziyaretçilerden Fırat Korkma, “Yarım çalışmaları için Diyarbakır’dan geldim. Bugün de Samandağ’ın güzelliklerini görmek isteriz. Herkese tavsiye ediyoruz. Burası binlerce yıllık bir yapı. Kayayı oymuşlar.

#8
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

Temel olmadığı için sıkıntı yok” derken Sevil Güllüoğlu, “Ankara’dan depremde yardımcı olmak için geldim. Birkaç yeri gezmiştim. Buranın muazzam bir ambiyansı var. Şehrin içinde ne kadar yoğunluğumuz varsa duvarlara bıraktık. Böylesi duvarların içinde insan kendini küçük hissediyor.

#9
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

Keyifli güzel. Bana bir bıçak verseler bir metrekareyi yapmam saatlerimi alır” diye konuştu.

#10
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

#11
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

#12
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

#13
Foto - Bu tünel tam 2 bin yıllık! Depremde çizik bile almadı

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