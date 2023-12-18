2023-12-18 14:01:22 Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, devre arası transfer çalışmalarına da başladı. Eksik bölgelerine takviye yapmaya hazırlanan Kanarya, yıldız oyuncunun transferini bitirme aşamasına geldi. İşte Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi ve tüm detaylar...