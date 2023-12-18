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Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış
Spor
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Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

2023-12-18 14:01:22
Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, devre arası transfer çalışmalarına da başladı. Eksik bölgelerine takviye yapmaya hazırlanan Kanarya, yıldız oyuncunun transferini bitirme aşamasına geldi. İşte Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi ve tüm detaylar...

#1
Foto - Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

Hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, devre arası transfer çalışmalarına da başladı.

#3
Foto - Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

Eksik bölgelerine takviye yapmaya hazırlanan Kanarya, yıldız oyuncunun transferini bitirme aşamasına geldi.

#4
Foto - Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

İşte Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi ve tüm detaylar...

#5
Foto - Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

Sözleşmesi 2025'te bitecek yıldız oyuncunun transferini bitirme aşamasına getiren Fenerbahçe yönetimi, son pürüzleri gidermeye çalışırken teknik direktör İsmail Kartal da kadro planlaması üzerinde kafa yoruyor.

#6
Foto - Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

Boşnak ön liberonun ocak ayında takıma katılması halinde İsmail Yüksek ve Crespo'ya kulübe yolu gözükecek.

#7
Foto - Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

Son haftalarda Crespo ön liberoda oynarken Becao sakatlanmadan önce İsmail Yüksek forma alıyordu.

#8
Foto - Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

Sağ bekte Osayi-Samuel'in iyi performansı kafaları karıştırırken Kartal'ın yerli olarak oynatabileceği en kuvvetli isim Mert Müldür... Krunic hamlesinden sonra defansın sağında görev alma ihtimali yüksek olan Mert'in form durumu ise teknik heyeti düşündürüyor.

#9
Foto - Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

F.Bahçe'nin transfer listesinde olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile bu sezon ilk kez 11'de maça çıktı.

#10
Foto - Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olurken milli futbolcu, ilk yarıda Nico Williams'ı ceza sahası içinde düşürünce penaltı yaptırdı.

#11
Foto - Bu transferin sonu Kadıköy'de biter: Milli yıldız adım adım... Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak çıkış

Sancet, atışı kaçırsa da Çağlar devre arasında oyundan alındı. Fizik olarak da iyi bir görüntü ortaya koyamayan deneyimli stoper, Türkiye'ye dönme konusunda şu ana kadar net bir karar vermedi.

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