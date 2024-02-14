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Sağlık
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Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

2024-02-14 07:24:14
Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

Dolaşım sistemi hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereke, sağlıklı yaşam standartlarını devam ettirebilmek. Fakat bazı iller, dolaşım sistemi ölümlerinde öne çıkarken, bazılarında ise oranlar diğerlerine göre çok daha düşük. İşte dolaşım sistemi nedeniyle en çok ve en az ölümün yaşandığı şehirler...

#1
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN ÖLÜMLERİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İLLER 10 - SİİRT - @

#2
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

9 - DENİZLİ - @,2

#3
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

8 - BİLECİK - @,6

#4
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

7 - YOZGAT - A,4

#5
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

6 - AYDIN - A,4

#6
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

5 - KIRIKKALE - B,4

#7
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

4 - AFYONKARAHİSAR - C,8

#8
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

3 - BALIKESİR - D

#9
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

2- KIRŞEHİR - F,4

#10
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

DOLAŞIM SİSTEMİ NEDENİYLE EN ÇOK ÖLÜMLERİN GÖRÜLDÜĞÜ İL 1- ÇANAKKALE - G

#11
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER 10 - IĞDIR - 2,2

#12
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

9 - MUŞ - 2,2

#13
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

8 - GÜMÜŞHANE - 1,8

#14
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

7 - KOCAELİ - 0,9

#15
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

6 - ESKİŞEHİR - 0,7

#16
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

5 - KAYSERİ - 0,1

#17
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

4 - VAN - ),8

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Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

3 - İSTANBUL - (,8

#19
Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

2 - AĞRI - ',5

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Foto - Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

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