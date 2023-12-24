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Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

2023-12-24 11:49:28
Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler için bugün sabah namazında tüm camilerde dua edildi.

#1
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Irak`ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

#2
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için bütün camilerde dua edileceğini bildirmişti.

#3
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Erbaş sosyal medya hesabında şu sözlere yer vermişti:

#4
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

"24 Aralık 2023 Pazar günü sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan

#5
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz inşallah.

#6
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum.

#7
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."

#8
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

#9
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

#10
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

#11
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

#12
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

#13
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

#14
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

#15
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

#16
Foto - Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi

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