2023-12-24 11:49:28 Bu sabah tüm camilerde şehitler için dualar edildi
Vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler için bugün sabah namazında tüm camilerde dua edildi.
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Vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler için bugün sabah namazında tüm camilerde dua edildi.
Irak`ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için bütün camilerde dua edileceğini bildirmişti.
Erbaş sosyal medya hesabında şu sözlere yer vermişti:
"24 Aralık 2023 Pazar günü sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan
Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz inşallah.
Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum.
Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."
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