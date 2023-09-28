Bu pastalar mercimekten yapılıyor

Kurdukları kooperatifle ilgili bilgi veren Niğde Bağları Kadın Kooperatifi Başkanı Gülsüm Temur, hem sağlıklı hem lezzetli ürünler ortaya çıkarmak hedefinde olduklarını söyledi. Temur, "Nohut, mercimek ve fasulye unundan deneme yanılma yöntemi ile ürünler yaptık ve ürünlerde beyaz un hiç yok. AR-GE çalışması yapıyoruz. Hem sağlıklı beslenelim hem de damak tadımıza uygun olsun istedik. Çölyak hastalarını da düşündük. Her şeyi yiyemiyorlar, onların da damak tadına uygun olsun istedik. Yaptığımız ürünlerin çok raf ömrü olmadığı için sipariş üzerine yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarından satıyoruz" dedi.