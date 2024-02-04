Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

3) SIRI'YI KULLANARAK EKRANINIZDAKI HER ŞEYİ PAYLAŞIN iOS, Siri'yi kullanan gelişmiş paylaşım yetenekleriyle birlikte gelir. Paylaş düğmesine basarak eski yöntemle paylaşmak yerine, ekranınızdaki her şeyi bir kişiyle paylaşmak için Siri'yi kullanabilirsiniz. Bu, hayatınızı değiştirecek bir özellik olmasa da bir şeyi hızlı bir şekilde paylaşmanız gerektiğinde veya bunu yapmak için elleriniz boş olmadığında kullanışlı olabilir. Spotify'da dinlediğiniz bir şarkı gibi bir resim veya fotoğraf da paylaşılabilir. Ekranınızı bir kişiyle paylaşmak için, görmesini istediğiniz kişi ismiyle birlikte, "Hey Siri , bunu şununla paylaş... " demeniz yeterli.