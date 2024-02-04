  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’yi ayağa kaldıran taksici katilinden utanmaz savunma! Bakın ne dedi? Vay namussuz vay

DEM Parti’den flaş yerel seçim kararı! Aldıkları kritik kararı az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Son seçimi bilen Hilmi Daşdemir son İstanbul anketini açıkladı! İşte bomba sonuçlar

AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını açıklamışlardı! Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’daki oyu belli oldu! İşte o oran

İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

İyi Parti'den istifa etmişti! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan flaş hamle: Yazıklar olsun! Bunu hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin?

Milyonlarca sürücü bu yüzden çile çekiyordu! Ulaştırma Bakanı müjdeyi verdi! Buralardaki gişeler kaldırılacak

Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda “Fernando Muslera” depremi! Herkes şaşkın!

Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

Gaziantep'te düşen helikopterin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor
Teknoloji-Bilişim
12
Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

2024-02-04 13:38:41
Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

Apple telefonlarda arayüzü sebebiyle genellikle cihazın yüzeyindeki gizli özellikler fark edilmiyor.

#1
Foto - Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

iPhone'unuzu daha derinlemesine keşfettiğinizde, karşınıza birçok detay çıkabilir. Bu özel ayarlar, kullanıcı deneyiminizi zenginleştirebilir ve günlük kullanımınızı daha etkili hale getirebilir.

#2
Foto - Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

2) ARKAYA DOKUNMA ÖZELLİĞİNİ AÇIN Arkaya Dokun özelliği etkinleştirildiğinde, telefonunuzun arkasındaki hem çift hem de üçlü parmak dokunuşuna bir dizi farklı işlev atayabilirsiniz. Örneğin çift dokunmak için fener özelliğini, üç dokunuş için kamerayı çalıştırabilirsiniz. Arkaya Dokun özelliğini etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını açın ve Erişilebilirlik'e dokunun. Ardından Dokunma seçeneğine ve Arkaya Dokun'a dokunun. Bu ekrandan çift ve üç kez dokunmada hangi özelliklerin açılacağını seçin.

#3
Foto - Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

3) SIRI'YI KULLANARAK EKRANINIZDAKI HER ŞEYİ PAYLAŞIN iOS, Siri'yi kullanan gelişmiş paylaşım yetenekleriyle birlikte gelir. Paylaş düğmesine basarak eski yöntemle paylaşmak yerine, ekranınızdaki her şeyi bir kişiyle paylaşmak için Siri'yi kullanabilirsiniz. Bu, hayatınızı değiştirecek bir özellik olmasa da bir şeyi hızlı bir şekilde paylaşmanız gerektiğinde veya bunu yapmak için elleriniz boş olmadığında kullanışlı olabilir. Spotify'da dinlediğiniz bir şarkı gibi bir resim veya fotoğraf da paylaşılabilir. Ekranınızı bir kişiyle paylaşmak için, görmesini istediğiniz kişi ismiyle birlikte, "Hey Siri , bunu şununla paylaş... " demeniz yeterli.

#4
Foto - Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

4) IPHONE'UNUZUN KAMERASINI BELGE TARAYICIYA DÖNÜŞTÜRÜN Eskiden fiziksel sayfaları dijital dosyaya dönüştürmek için özel bir tarayıcı veya hepsi bir arada yazıcı gerekiyordu. Peki ya ders kitabınızdaki bu satırı hızlı bir şekilde not uygulamanızda bir alıntıya dönüştürmeniz gerekiyorsa? Şaşırtıcı olmayan bir şekilde iOS'un harika bir çözümü var. iPhone'unuzun kamerasını kullanarak herhangi bir metni dijitale aktarabilirsiniz. Notlar'ı açıp bir not seçin veya yeni bir not oluşturun. Notlar'da bir belgeyi taramaya başlamak için Kamera düğmesine dokunun ve ardından Belgeleri Tara'ya dokunun. Belgenizi kameranın göreceği bir yere yerleştirin. Aygıtınız Otomatik moddaysa belgeniz otomatik olarak taranır. Bir taramayı elle yapmanız gerekiyorsa, taramak için deklanşör düğmesine dokunun veya ses düğmelerinden birine dokunun. Tarama işlemini sayfaya sığacak şekilde ayarlamak için köşeleri sürükleyin ve ardından Taramayı Sakla'ya dokunun.

#5
Foto - Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

5) DOSYALARI VE FOTOĞRAFLARI UYGULAMALAR ARASINDA SÜRÜKLEYİP BIRAKIN Size çok zaman kazandırabilecek az bilinen bir özellik, iPhone uygulamaları arasında sürükleyip bırakma yeteneğidir. Sürükle ve bırak özelliğiyle, fotoğraflarınızdan veya web sayfanızdan bir görüntüyü veya videoyu, hatta dosyalarınızdaki bir PDF'yi hızlı ve kolay bir şekilde içe aktarabilir ve bunu Notlar veya Mesajlar gibi bir uygulamaya bırakabilirsiniz. Taşımak istediğiniz dosyaya dokunup basılı tutun, ardından dosyayı ekranın üstüne veya altına doğru hareket ettirin. Daha sonra, bir parmağınızla o dosyayı tutmaya devam ederken diğer parmağınızla ekranın altından yukarı kaydırıp dosyanızı içine sürüklemek istediğiniz uygulamayı açın.

#6
Foto - Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

6) ÖZELLIKLERE ERİŞMEK İÇİN GİZLİ KODLARI KULLANIN Telefonunuzu satarken IMEI'nizi veya telefon numaranızı bulmak için bir kod girdiyseniz, bunun neyle ilgili olduğuna dair bir fikriniz olabilir. Örneğin *#06# yapınca IMEI numaranız karşınıza çıkar. Bilmediğiniz şey şu ki, iPhone'unuza numaranızı gizlemekten aramaları yönlendirmeye ve hatta saha testi modunu başlatmaya kadar çok çeşitli kodlar da var. Örneğin, yaptığınız aramalarda numaranızın görünmesini istemiyorsanız; aramak istediğiniz numaranın başına *31# yazarak, aradığınız kişinin yalnızca o defaya mahsus olarak numaranızı görmemesini sağlayabilirsiniz. Örnek: *31#05113456789. iPhone'unuzun hücresel sinyali ve bağlantısı ile ilgili teknik bilgilere ulaşmak istiyorsanız gizli Saha Testi modundan da yararlanabilirsiniz. Bu moda erişmek için, *3001#12345# tuşlayın ve arama yapın.

#7
Foto - Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

7) MASKE TAKARKEN FACE ID'Yİ ETKİNLEŞTİRİN Maske gibi yüzünüzün bir kısmını örten şeyler kullanıyorsanız, Face ID'yi bu konuda uyarabilirsiniz. Face ID'yi maske açıkken ilk kez kullanmak için özelliği açtığınızda yüzünüzü yeniden taramanız gerekecektir. İyi haber şu ki, her seferinde yüzünüzü yeniden taramanıza gerek kalmadan bu özelliği açıp kapatabiliyorsunuz. Face ID'yi maskeyle etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını açın ve Face ID ve Parola'ya dokunun. Ekranı aşağı kaydırın ve Maske ile Face ID'yi açın.

#8
Foto - Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

8) BİLDİRİMLER İÇİN FLAŞ IŞIĞINI KULLANIN iPhone'un LED flaşı, mesajlar ve diğer bildirimler gibi uyarılar için yanıp sönecek şekilde ayarlanabilir. Bu, bir özelleştirme özelliğinden ziyade görsel bir erişilebilirlik aracıdır, çünkü bunu yalnızca karanlıkta veya telefonunuzun ekranı aşağıda olduğunda fark edeceksiniz. Ancak, özellikle sessiz durumdayken bildirimleri çok kaçırıyorsanız, bu özellik işinize yarayabilir. Ayarlar uygulamasını açın. Erişilebilirlik'e dokunun. Sesli ve Görsel'e dokunun. Sayfayı aşağıya kaydırın ve Uyarılar için LED Flaş'ı açın.

#9
Foto - Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

9) UYGULAMA KITAPLIĞINI KULLANARAK HASSAS VEYA İSTENMEYEN UYGULAMALARI GİZLEYİN Kullanmadığınız veya insanların görmesini istemediğiniz herhangi bir uygulama için bir yer veya klasör bulmaya çalışmak yerine, bu az bilinen numarayla onları tamamen gizleyebilirsiniz. Artık Uygulama Kitaplığı'nı kullanarak bir uygulamayı tamamen silmeden ana ekranınızdan kaldırabilirsiniz. Başlamak için gizlemek istediğiniz uygulamaya basın ve basılı tutun. Birkaç saniye sonra birden fazla seçeneğin bulunduğu bir menü görünecek. Bu seçenekler menüsünden "Uygulamayı Kaldır"ı seçin. Bunu yaptığınızda ikinci bir menü açılır, "Ana Ekrandan Sil" seçeneğine dokunun.

#10
Foto - Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

10) STRESİ AZALTMAK İÇİN ARKA PLAN SESLERİNİ AÇIN Biraz rahatlamaya ihtiyacınız varsa; yağmur, nehirler, okyanuslar ve beyaz gürültü dahil olmak üzere rahatlatıcı ortam gürültüsü dinlemek için "Arka Plan Gürültüsü" özelliğini kullanabilirsiniz Ayarlar'ı açıp Erişilebilirlik'e dokunmanız yeterli. Daha sonra Ses ve Görsel'i seçin. Arka Plan Sesleri özelliğini açın. İstediğiniz sesi seçin ve dinlemeye başlayın. 11) BİRDEN FAZLA UYGULAMAYI AYNI ANDA TAŞIYIN iPhone'unuzun Ana Ekranını tam ölçekli olarak yeniden düzenlediyseniz, her uygulamayı tek tek taşımanın ne kadar sıkıcı olabileceğini bilirsiniz. iPhone'un az bilinen en kullanışlı özelliklerinden biri, birden fazla uygulamayı aynı anda sürükleyip taşıyabilmenizdir. Bu, Ana Ekranınızı çok kısa sürede düzenlemenizi sağlar. Tüm uygulama simgeleriniz kıpırdamaya başlayana kadar ana ekranda herhangi bir yere basılı tutun. Şimdi taşımak istediğiniz uygulamaya basılı tutun ve hafifçe hareket ettirin. Taşımak istediğiniz diğer uygulamaları seçmek için diğer parmağınızı kullanın.

#11
Foto - Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

12) MESAJLAR ÜZERİNDEN UÇUŞLARI TAKİP EDİN iPhone'daki mesajlar uygulamasının en önemli özelliklerinden biri de uçuşları takip edebilmenizdir. Uçak yolculuğu yapacak bir arkadaşınız veya aile üyeniz varsa, uçuşu takip etmek ve uçuşun kalkış saati, uçuşun geç kalıp kalmadığı gibi önemli bilgileri görmek için Mesajlar'ı kullanabilirsiniz. Bir uçuşu Mesajlar'da takip etmek için taraflardan birinin uçuş numarasını mesaj olarak göndermesi gerekir. Ardından, uçuş numarasına uzun basın ve Uçuş Önizlemesi'ne dokunun. Kaynak: Ensonhaber, Kanal 7

Haydi bakalım ezogelin çorbası izah etsin olayı! İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?
Siyaset

Haydi bakalım ezogelin çorbası izah etsin olayı! İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?" başlıklı y..
22 yılda 5 parti değiştirdi! Aşiret liderinin son partisi olay oldu
Siyaset

22 yılda 5 parti değiştirdi! Aşiret liderinin son partisi olay oldu

Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş, 22 yılda 5 siyasi parti değiştirdi. AK Parti, CHP ve HDP arasında gidip gelen aşiret liderinin, karar k..
Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu
Dünya

Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu

İsrail ile ilgili ateşkes açıklamasında bulunan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, bir ateşkesin henüz olmadığını söyledi...
4 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

4 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (4 Şubat 2024) sunuyoruz...

Polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gündem

Polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilç..
Taksici Oğuz Erge'nin katilinden haber var! Cezaevinde başına bakın ne geldi

Taksici Oğuz Erge'nin katilinden haber var! Cezaevinde başına bakın ne geldi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23