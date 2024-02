Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

4) IPHONE'UNUZUN KAMERASINI BELGE TARAYICIYA DÖNÜŞTÜRÜN Eskiden fiziksel sayfaları dijital dosyaya dönüştürmek için özel bir tarayıcı veya hepsi bir arada yazıcı gerekiyordu. Peki ya ders kitabınızdaki bu satırı hızlı bir şekilde not uygulamanızda bir alıntıya dönüştürmeniz gerekiyorsa? Şaşırtıcı olmayan bir şekilde iOS'un harika bir çözümü var. iPhone'unuzun kamerasını kullanarak herhangi bir metni dijitale aktarabilirsiniz. Notlar'ı açıp bir not seçin veya yeni bir not oluşturun. Notlar'da bir belgeyi taramaya başlamak için Kamera düğmesine dokunun ve ardından Belgeleri Tara'ya dokunun. Belgenizi kameranın göreceği bir yere yerleştirin. Aygıtınız Otomatik moddaysa belgeniz otomatik olarak taranır. Bir taramayı elle yapmanız gerekiyorsa, taramak için deklanşör düğmesine dokunun veya ses düğmelerinden birine dokunun. Tarama işlemini sayfaya sığacak şekilde ayarlamak için köşeleri sürükleyin ve ardından Taramayı Sakla'ya dokunun.