2023-06-20 12:48:36 Bu ödemeden kimsenin haberi yok! O annelere tam 15 bin TL! İşte şartlar
Almanya, ülkesinde çocuk yapan ve Türkiye'ye yerleşen ailelere maaş vaadiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. 500-600 Euro maaş bağlanacak. İşte konu hakkındaki tüm detaylar… Anneleri sevindiren açıklama geldi. Almanya'da çocuk doğuran Türk anneler ya da çocuk sahibi Türk babalara Türkiye'ye dönmüş olsa dahi çocuk yetiştirme süreleri nedeniyle emekli maaşı bağlanacağı belirtildi. Sözcü'de yer alan açıklamalar doğrultusunda Türkiye'de seçim öncesinde 500 dolarlık asgari ücret rakamları işaret edilirken Almanya'da Türkiye'ye yerleşen ailelere dahi ödeme yapılacağı aktarıldı. Bu kapsamda 500 euro ile 600 euro arasında ödeme yapılacağı vurgulandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…