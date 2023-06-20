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Ekonomi
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Bu ödemeden kimsenin haberi yok! O annelere tam 15 bin TL! İşte şartlar

2023-06-20 12:48:36
Bu ödemeden kimsenin haberi yok! O annelere tam 15 bin TL! İşte şartlar

Almanya, ülkesinde çocuk yapan ve Türkiye'ye yerleşen ailelere maaş vaadiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. 500-600 Euro maaş bağlanacak. İşte konu hakkındaki tüm detaylar… Anneleri sevindiren açıklama geldi. Almanya'da çocuk doğuran Türk anneler ya da çocuk sahibi Türk babalara Türkiye'ye dönmüş olsa dahi çocuk yetiştirme süreleri nedeniyle emekli maaşı bağlanacağı belirtildi. Sözcü'de yer alan açıklamalar doğrultusunda Türkiye'de seçim öncesinde 500 dolarlık asgari ücret rakamları işaret edilirken Almanya'da Türkiye'ye yerleşen ailelere dahi ödeme yapılacağı aktarıldı. Bu kapsamda 500 euro ile 600 euro arasında ödeme yapılacağı vurgulandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

#1
Foto - Bu ödemeden kimsenin haberi yok! O annelere tam 15 bin TL! İşte şartlar

1 Temmuz 2022 tarihinde aylık bağlama oranlarının yenilendiği belirtilirken Almanya'da yaşamış, orada çocuk sahibi olmuş ve daha sonra Türkiye'ye dönmüş çiftler ya da eş, emeklilik kasasına bir form ile başvuruda bulunabilecek. Başvuru işlemlerinin ardından her çocuk için ödeme yapılacağı vurgulandı. Almanya'da doğmuş olan her bir çocuk için emeklilik sistemine puan işlendiği vurgulanırken 1 Ocak 1992'den önce doğan her çocuk için ebeveynlerinin emeklilik hesaplarına 2.5 yıla kadar çocuk yetiştirme kredisi verildiği aktarıldı. Hesaplamaların kurumlar tarafından yapıldığı aktarılırken 1992 yılında doğan her çocuk için anne babanın emeklilik hesabına 3'er yıllık prim ödemesi yapıldı belirtildi. Türk annenin Almanya'da 1992'den sonra 4 çocuk doğurması durumunda 12 yıl çalışmış sayılacak belirtildi.

#2
Foto - Bu ödemeden kimsenin haberi yok! O annelere tam 15 bin TL! İşte şartlar

1992 yılından önce doğan çocuk başına ise 85 Euro 1992'den sonra Doğan İlk çocuk için 171 Euro 2 çocuk için 250 euro ödeme yapıldığı vurgulandı. Bu kapsamda en az 422 maaş bağlanacağı belirtilirken çocukların üçünün 1992 yılından sonra doğması durumunda emekli aylığı olarak 600 Euro ödeme yapılmaktadır. 1992 yılından sonra doğan her çocuk başına 36 aylık prim ödemesi yapılmış olacak.

#3
Foto - Bu ödemeden kimsenin haberi yok! O annelere tam 15 bin TL! İşte şartlar

Türkiye'ye yerleşen gurbetçilerin V0800 Formunu doldurarak Almanya'da kayıtlı oldukları emekli kasasına başvurabileceği belirtildi. Başvuru yapılması durumunda geriye dönük 10 yıllık çocuk yetiştirme emeklilik payı talep edildiği aktarılırken Türkiye'de emekli olan ya da emekli yaşına gelen kişiler tarafından yapılabildiği vurgulandı.

#4
Foto - Bu ödemeden kimsenin haberi yok! O annelere tam 15 bin TL! İşte şartlar

Başvuruda bulunacak kişilerin dikkat etmesi gereken noktalar belirtilirken başvuru formu ile birlikte çocukların doğum belgelerinin de gönderilmesi gerektiği vurgulandı. Almanya'da çocuk yetiştirme süreleri nedeniyle aylık bağlanacak kişilerin Almanya'da çalışmış olması gerekmektedir. Bu ödemelerin hem anneleri hem de babalara yapıldığı belirtilirken ödemeler için annenin onayının gerekli olduğunun altı çizildi. Annenin parayı alabilmesi için de babanın onay vermesi gerekmektedir. Çiftlerden birinin onay vermemesi durumunda ödemelerin yalnızca yarısı alınabiliyor. 

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