Bu ödemeden kimsenin haberi yok! O annelere tam 15 bin TL! İşte şartlar

1 Temmuz 2022 tarihinde aylık bağlama oranlarının yenilendiği belirtilirken Almanya'da yaşamış, orada çocuk sahibi olmuş ve daha sonra Türkiye'ye dönmüş çiftler ya da eş, emeklilik kasasına bir form ile başvuruda bulunabilecek. Başvuru işlemlerinin ardından her çocuk için ödeme yapılacağı vurgulandı. Almanya'da doğmuş olan her bir çocuk için emeklilik sistemine puan işlendiği vurgulanırken 1 Ocak 1992'den önce doğan her çocuk için ebeveynlerinin emeklilik hesaplarına 2.5 yıla kadar çocuk yetiştirme kredisi verildiği aktarıldı. Hesaplamaların kurumlar tarafından yapıldığı aktarılırken 1992 yılında doğan her çocuk için anne babanın emeklilik hesabına 3'er yıllık prim ödemesi yapıldı belirtildi. Türk annenin Almanya'da 1992'den sonra 4 çocuk doğurması durumunda 12 yıl çalışmış sayılacak belirtildi.