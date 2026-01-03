  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İran’ın Kuzeyinde Protestolar Ayaklanmaya Dönüştü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran’ın Kuzeyinde Protestolar Ayaklanmaya Dönüştü

İran’ın kuzey ve kuzeydoğusunda ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar kısa sürede ayaklanmaya dönüştü. Bazı kentlerde silahlı gruplar sokaklara çıktı, kamu binalarına saldırılar düzenlendi.

#1
Foto - İran’ın Kuzeyinde Protestolar Ayaklanmaya Dönüştü

İran’ın kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde ekonomik çöküşe tepki olarak başlayan protestolar, kısa sürede sistem karşıtı ayaklanmalara dönüştü. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, olayların özellikle Kuzey Horasan eyaletinin Borjnurd kentinde yoğunlaştığını ve protestoların “pogromlara” dönüştüğünü bildirdi. Ajansa göre, Cuma akşamı başlayan gösteriler, yerel para birimi riyalin sert değer kaybı nedeniyle sokaklara taşındı. Protestoların başlangıçta ekonomik talepler içerdiği, ancak daha sonra bazı grupların kamu binalarına ve camilere saldırılar düzenlediği aktarıldı.

#2
Foto - İran’ın Kuzeyinde Protestolar Ayaklanmaya Dönüştü

Tasnim’e göre, Eilam eyaletinin Serbala şehrinde silahlı gruplar sokaklara çıktı. Ajansın paylaştığı videolarda otomatik silah sesleri ve “Hamaney’e ölüm!” sloganları duyuluyor. Resmî kaynaklara göre olaylara katılan kişi sayısı 100’ü geçmese de, protestocular yolları kapatarak trafiği felce uğrattı. Yetkililer, bazı bölgelerde güvenlik güçlerinin kontrolü geçici olarak kaybettiğini belirtiyor.

#3
Foto - İran’ın Kuzeyinde Protestolar Ayaklanmaya Dönüştü

Fars Haber Ajansı, olayların ülkenin kuzeyinde olduğu kadar başkent Tahran ve Karaj kentlerine de sıçradığını duyurdu. Ajansın haberine göre, protestocular İran bayrağını yaktı, “Diktatöre ölüm!” ve “Pehlevi geri dönecek!” sloganları attı. Fars, küçük grupların Molotof kokteyli, kesici alet ve ateşli silahlarla donandığını; hedeflerinde idari binalar, kamu tesisleri ve camilerin bulunduğunu aktardı. Olaylar sırasında polisle çatışmalar yaşandığı ve yaralıların olduğu bildirildi.

#4
Foto - İran’ın Kuzeyinde Protestolar Ayaklanmaya Dönüştü

Aralık sonunda başlayan protestoların temel nedeni, İran riyalinin tarihi değer kaybı oldu. ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan ekonomik daralma, son aylarda yeni bir krize dönüştü. Riyal, dolar karşısında 1,4 milyon seviyesine kadar geriledi. Bu durum, özellikle gıda ve enerji fiyatlarında keskin artışlara yol açtı. Tahran’daki gösterilerin ardından İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Farzin istifa etti, yerine Abdolnasser Hemmati atandı. Ancak bu değişiklik, sokaktaki öfkeyi dindirmeye yetmedi. İran uzun süredir yüksek enflasyon, işsizlik ve döviz kıtlığıyla mücadele ediyor. ABD yaptırımları ve enerji gelirlerindeki düşüş, halkın alım gücünü hızla eritti. Ekonomistler, İran’ın bugün son 40 yılın en ciddi ekonomik bunalımını yaşadığını, riyalin değer kaybının toplumsal patlamaları tetiklediğini belirtiyor. Yetkililer, “kontrol altına alındığını” iddia etse de, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundaki gerginliğin sürdüğü ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"
Gündem

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump’ın ellerindeki geçmeyen morlukları konuşuyordu. "Ağır bir hastalığı mı var?" "Yine ne gizleniyor?" ..
Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü
Gündem

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı, Türkiye’nin devasa deprem felaketi sonrası sergilediği eşsiz başarıyı gözler ön..
BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı
Gündem

BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı

Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, BAE destekli GGK güçlerini vurmaya başladı.
CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!
Siyaset

CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!" başlıklı yazısı...
Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti
Gündem

Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti

Ulaşamayacağı ciğere ‘murdar’ misali sahte diploması iptal olunca cumhurbaşkanlığı adayı olma hayali suya düşen yılın uyanığı İmamoğlu, Cumh..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23