İran’ın Kuzeyinde Protestolar Ayaklanmaya Dönüştü

Aralık sonunda başlayan protestoların temel nedeni, İran riyalinin tarihi değer kaybı oldu. ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan ekonomik daralma, son aylarda yeni bir krize dönüştü. Riyal, dolar karşısında 1,4 milyon seviyesine kadar geriledi. Bu durum, özellikle gıda ve enerji fiyatlarında keskin artışlara yol açtı. Tahran’daki gösterilerin ardından İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Farzin istifa etti, yerine Abdolnasser Hemmati atandı. Ancak bu değişiklik, sokaktaki öfkeyi dindirmeye yetmedi. İran uzun süredir yüksek enflasyon, işsizlik ve döviz kıtlığıyla mücadele ediyor. ABD yaptırımları ve enerji gelirlerindeki düşüş, halkın alım gücünü hızla eritti. Ekonomistler, İran’ın bugün son 40 yılın en ciddi ekonomik bunalımını yaşadığını, riyalin değer kaybının toplumsal patlamaları tetiklediğini belirtiyor. Yetkililer, “kontrol altına alındığını” iddia etse de, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundaki gerginliğin sürdüğü ifade ediliyor.