Bu narlar asırlık ağaçlarda yetişiyor

Kaptanoğlu, şöyle dedi: "Aromasıyla, kokusuyla, taneleriyle kendine has özellikleri bulunan Karaz narı için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunacağız. Böylelikle ilçemizi ve Karaz narını tanıtmak, ürünlerin katma değerini artırmak, ilçe ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." İlçedeki nar bahçesi sayısını artırarak, daha profesyonel ve katma değeri yüksek ürün elde etmeyi planladıklarını belirten Kaptanoğlu, Kaymakamlık olarak bundan sonraki süreçte üreticilerin yanında hareket ederek değeri yüksek nar elde etmek için çalışma yürüteceklerini kaydetti. Kaptanoğlu, "Kaymakamlık ve belediyenin logosunda nar var. Nar ilçemiz için bir simge. Bundan sonra inşallah taşıyıcı güç olarak narımızı ön plana çıkartacağız. Diyarbakır'da karpuzdan sonra narı da inşallah ön plana çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.