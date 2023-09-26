Bu müzeye girmek bazılarını ürkütüyor

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; tarımsal üretimde zararlı ve faydalı türlerin belirlenmesi, bölgesel dağılımlarının çıkarılması, referans koleksiyonların oluşturulması ve muhafazalarının sağlanması bitki sağlığı açısından önem taşıyor. Bazı organizmalar, bitkisel ürünlerde yüzde 100'e varabilen ciddi ekonomik kayıplara neden olurken, bazıları da bitki dostu olarak üretimde verim kaybını önlüyor. Zararlının ne olduğunun tam olarak bilinmesi, seçilecek mücadele metodunun belirlenmesi ve dolayısıyla ekonomik kaybın en aza indirilmesinde kritik önem taşıyor. Bu organizmaların dahil oldukları gruplara yönelik çalışmaların yürütülmesi ve referans koleksiyonların oluşturulması ise bitkisel üretimde verim kaybının önlenmesinde büyük rol oynuyor. Türlerin doğru teşhis edilmesi, zirai mücadelede ilk adımı oluşturuyor. Zararlının türünün tespit edilmesi sayesinde zirai mücadelede uygun zamanda uygun yöntem kullanılabiliyor. Zira böcekler arasında birbirine çok benzer türler bulunabileceği gibi aynı türün farklı dölleri veya eşeyleri de birbirinden çok farklı görünüme sahip olabiliyor. Bitki zararlıları ile mücadele çalışmalarında karşılaşılabilen her iki durum da mücadele programında hatalı zamanlama veya uygulamalara sebebiyet verebiliyor. Bu da gerek ekonomik gerekse ekolojik bazı sorunların oluşmasına yol açıyor.