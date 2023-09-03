Bu müze binlerce yıl geçmişe götürüyor

Erzurum’un yerleşim tarihi M.Ö. 4000 yılına uzanıyor. Bu da bölgede zengin bir tarih ve onların izlerini taşıyan eserleri hem muhafaza hem de geleceğe taşıma gerçeğini gündeme getiriyor. 11 bin 159 metrekare kapalı alana sahip Erzurum Müzesi bu anlamda önemli bulunuyor. Sergi alanı büyüklüğü 2 bin 350 metrekare kapalı, 2 bin 750 metrekare açık olmak üzere toplam 5 bin 100 metrekare olan Erzurum Müzesi’nin, eser depolama bölümü ise 2 bin metrekare olarak inşa edildi.