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Kültür Sanat
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Bu müze binlerce yıl geçmişe götürüyor

2023-09-03 19:46:31
Bu müze binlerce yıl geçmişe götürüyor

Eski Taş Çağı’ndan Cumhuriyet’e uzanan bir yolculuk hayal ediyorsanız, bu müze tam size göre...

#1
Foto - Bu müze binlerce yıl geçmişe götürüyor

Yerleşim tarihi tahminen M.Ö. 4000’lü yıllara uzanan Erzurum’da tarihin süzgeci içinde günümüze kadar gelmiş olan eserleri ve yaşanmışlıkları bir araya getiren müze ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

#2
Foto - Bu müze binlerce yıl geçmişe götürüyor

Daha açılışı yapılmadan Erzurum Müzesi'nin uluslararası alanda ödüle layık görülmesi ise dikkat çekti. Merkezi Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Dünya Mimarlar Örgütü tarafından 'kültürel binalar' branşının 'müze binaları' dalında 2023 yılı iç mimari tasarım ve uygulama alanında ödüle layık görülen Erzurum Müzesi, Palandöken Kültür Yolu Festivali boyunca binlerce insanın akınına uğradı.

#3
Foto - Bu müze binlerce yıl geçmişe götürüyor

Erzurum’un yerleşim tarihi M.Ö. 4000 yılına uzanıyor. Bu da bölgede zengin bir tarih ve onların izlerini taşıyan eserleri hem muhafaza hem de geleceğe taşıma gerçeğini gündeme getiriyor. 11 bin 159 metrekare kapalı alana sahip Erzurum Müzesi bu anlamda önemli bulunuyor. Sergi alanı büyüklüğü 2 bin 350 metrekare kapalı, 2 bin 750 metrekare açık olmak üzere toplam 5 bin 100 metrekare olan Erzurum Müzesi’nin, eser depolama bölümü ise 2 bin metrekare olarak inşa edildi.

#4
Foto - Bu müze binlerce yıl geçmişe götürüyor

Erzurum'un kültür ve tarihini barındıran eserlerin sergilenmesinde ve korunmasında en ileri teknolojik donanımın, ses, görüntü ve iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasına özen gösterildi. Müzede hassas soğutma, toz toplama merkezleri olup ısınma sistemi dört farklı yolla sağlanıyor. Müze sergi salonları, eser depolama bölümleri, geçici sergi alanları, eğitim atölyesi, konferans salonu, kütüphane, laboratuvar ve kafeterya bölümleriyle dikkat çekiyor.

#5
Foto - Bu müze binlerce yıl geçmişe götürüyor

Üç Kümbetler’in de içinde bulunduğu Millet Bahçesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca inşa edilen Erzurum Müzesi'nin bölgedeki yakın ve eski tarihe ışık tuttuğunu belirten Müze Müdür Hüsnü Genç, "Müzede Eski Taş Çağı döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum'un tarihi gelişimi, hem görsel tarihi eserlerle hem de dijital materyallerle sergileniyor. Müzemiz bölge ve çevre illerden gelen eserlerle çok geniş koleksiyona sahip.

#6
Foto - Bu müze binlerce yıl geçmişe götürüyor

Eski Taş Çağı döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum'un tarihi gelişimi, hem görsel tarihi eserlerle hem de dijital materyallerle sergileniyor" dedi.

#7
Foto - Bu müze binlerce yıl geçmişe götürüyor

Genç," Müzede günümüzden yaklaşık 7 bin yıl öncesinde Kalkolitik dönemlerde kullanılan el ve iş aletleri, sonra Tunç döneminden, yani 2 binli yıllarda insanların yaşamış oldukları sosyal olaylar neticesinde elde ettikleri çanak, çömlek, metal parçalar, giyim ve kuşam malzemeleri var. Erzurum'un Cumhuriyet tarihine kadar olan gelişimi, insanoğlunun ilk çağdan bugüne uzanan serüveniyle ilgili Eski Taş Çağı döneminden ünik bulgu ve eserler, görsel ve dijital materyallerle sergileniyor. İçinde çocuk oyun alanı, kütüphane, laboratuvar, sinevizyon ve konferans salonları da mevcut” diye konuştu.

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