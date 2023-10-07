Bu meyve şifa deposu! Ülkemizde yaygınlaşıyor

Papayanın yıl boyunca yetiştirilebildiğini vurgulayan Gübbük, "Bulunduğumuz bahçe 10 aylık olmasına rağmen hasat başlamış. Dikiminden sonra aynı yıl içinde ürün almak büyük bir avantaj. Papaya, ülkemizde örtü altında rahatlıkla yetiştirilebiliyor." dedi. Gübbük, meyvenin muza göre daha az su tükettiğini, içeriği bakımından da zengin vitamin ve minerallere sahip olduğunu anlattı. Papayanın sağlığa olumlu etkileri olduğuna işaret eden Gübbük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Papaya, turuncu meyvelerde olduğu gibi beta karoten, lif, potasyum bakımından oldukça zengin. Özellikle hazımsızlığın, kabızlığın giderilmesinde etkili, diyet yapanlar için ideal bir meyve. İlaç sanayinde de kullanılıyor. 'Papain' denilen bir enzim elde ediliyor. Bu enzim de ilaç sanayide, etin yumuşatılmasında, biranın renginin açılmasına kadar çok farklı alanlarda kullanılıyor. Asya ülkelerinde salatası, turşusu yapılıyor, gayet de güzel oluyor. Biz turşusunu da yaptık, dolmasını yapanlar da var." Gübbük, yurt dışında çok sevilen papayanın ihracat potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekti.