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Bu meyve şifa deposu! Ülkemizde yaygınlaşıyor

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Bu meyve şifa deposu! Ülkemizde yaygınlaşıyor

2023-10-07 11:53:03
Bu meyve şifa deposu! Ülkemizde yaygınlaşıyor

Vitamin ve mineral zengini papayanın üretimi Antalya'da yaygınlaşıyor.

#1
Foto - Bu meyve şifa deposu! Ülkemizde yaygınlaşıyor

Vitamin, mineral ve folik asit bakımından zengin, lif ve güçlü antioksidan özelliğine sahip tropik meyve papayanın üretimi Antalya'da yaygınlaşıyor.

#2
Foto - Bu meyve şifa deposu! Ülkemizde yaygınlaşıyor

Bölgede ilk papaya üretim denemeleri, 2000'li yılların başında, tropik meyvelerin üretimine ilişkin çalışmalar yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük öncülüğünde Alanya'da gerçekleştirildi.

#3
Foto - Bu meyve şifa deposu! Ülkemizde yaygınlaşıyor

Başarılı sonuçların elde edilmesiyle vitamin, mineral, folik asit ve lif bakımından zengin, güçlü antioksidan özelliğine sahip papayanın Gazipaşa, Serik ve Manavgat ilçelerindeki seralarda da üretimine başlandı.

#4
Foto - Bu meyve şifa deposu! Ülkemizde yaygınlaşıyor

ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde sıklıkla tüketilen papaya, üretiminin yaygınlaşmasıyla Türkiye'deki süpermarketlerdeki raflarda da yerini aldı.

#5
Foto - Bu meyve şifa deposu! Ülkemizde yaygınlaşıyor

Prof. Dr. Gübbük, özel bir tarım şirketince Serik ilçesinde 30 dönümlük alanda oluşturulan papaya bahçesini ziyaret etti. Bahçede inceleme yapan Gübbük, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalarla papayanın Antalya'da yetiştirilebileceğini kanıtladıklarını, bilinçli kurulan bahçelerin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

#6
Foto - Bu meyve şifa deposu! Ülkemizde yaygınlaşıyor

Gübbük, meyvenin açık alanda da üretiminin yapıldığını ancak rüzgarın etkisiyle ağaçlarda devrilme ve kıvrılma gibi durumların yaşanabildiğini kaydetti. Papayanın en ideal örtü altında yetiştirildiğini ifade eden Gübbük, verimin ve kalitenin bu sayede daha yüksek olduğunu dile getirdi.

#7
Foto - Bu meyve şifa deposu! Ülkemizde yaygınlaşıyor

Papayanın yıl boyunca yetiştirilebildiğini vurgulayan Gübbük, "Bulunduğumuz bahçe 10 aylık olmasına rağmen hasat başlamış. Dikiminden sonra aynı yıl içinde ürün almak büyük bir avantaj. Papaya, ülkemizde örtü altında rahatlıkla yetiştirilebiliyor." dedi. Gübbük, meyvenin muza göre daha az su tükettiğini, içeriği bakımından da zengin vitamin ve minerallere sahip olduğunu anlattı. Papayanın sağlığa olumlu etkileri olduğuna işaret eden Gübbük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Papaya, turuncu meyvelerde olduğu gibi beta karoten, lif, potasyum bakımından oldukça zengin. Özellikle hazımsızlığın, kabızlığın giderilmesinde etkili, diyet yapanlar için ideal bir meyve. İlaç sanayinde de kullanılıyor. 'Papain' denilen bir enzim elde ediliyor. Bu enzim de ilaç sanayide, etin yumuşatılmasında, biranın renginin açılmasına kadar çok farklı alanlarda kullanılıyor. Asya ülkelerinde salatası, turşusu yapılıyor, gayet de güzel oluyor. Biz turşusunu da yaptık, dolmasını yapanlar da var." Gübbük, yurt dışında çok sevilen papayanın ihracat potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

#8
Foto - Bu meyve şifa deposu! Ülkemizde yaygınlaşıyor

Kral Muz Tarım Sanayi Ticaret A.Ş. İşletme Müdürü ziraat mühendisi Hakan Bilen de seralarına diktikleri papaya fidanlarının kısa sürede meyve verdiğini söyledi. Rekoltenin sevindirici olduğunu dile getiren Bilen, "Ürünlerimizin üzerine meyvenin özelliklerini anlatan karekodlu etiketler yapıştırıyoruz. İç piyasada tanıtımına ve satışına başladık, marketlerden ciddi talep var. Kaliteli ürünler elde ettik, tadı sevildi. Yurt dışında da ciddi potansiyeli var. İç piyasa sonrası ihracata da başlayacağız." diye konuştu. Tropik ve subtropik iklim koşullarında yetiştiriciliği yapılan papaya, en fazla Hindistan, Brezilya, Endonezya, Dominik Cumhuriyeti, Nijerya ve Meksika'da üretiliyor.

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