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Aktüel
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Bu Meslekleri Yapacaklar Dikkat!

2022-11-27 17:36:31
Bu Meslekleri Yapacaklar Dikkat!

1 Ocak 2022 itibariyle 16 meslekte yeterlilik belgesi şartı aranmaya başlayacak. Peki, hangi meslekler için yeterlilik belgesi istenecek.

#1
Foto - Bu Meslekleri Yapacaklar Dikkat!

2023 yılına kısa bir zaman kaldı. Yeni yıl öncesinde pek çok önemli karar alınıyor. Son olarak mesleki yeterlilik belgelerine ilişkin açıklama geldi. Aralarında kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya ve ayakkabı imalatçısının da olduğu 16 meslekte, 1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak.

#2
Foto - Bu Meslekleri Yapacaklar Dikkat!

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

#3
Foto - Bu Meslekleri Yapacaklar Dikkat!

Faaliyete başladığı 2006'dan bugüne kadar 2 milyon 350 binden fazla çalışanı "mesleki yeterlilik belgesi" sahibi yapan Kurum, iş kazaları açısından "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki mesleklere de belge zorunluluğu getirmeyi sürdürüyor.

#4
Foto - Bu Meslekleri Yapacaklar Dikkat!

Bu kapsamda, kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı), saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı mesleklerinde belge şartı 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Bu mesleklerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar, 1 Ocak 2023'te itibaren çalıştırılamayacak.

#5
Foto - Bu Meslekleri Yapacaklar Dikkat!

"Mesleki Eğitim Kanunu"na göre ustalık belgesi alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacak.

#6
Foto - Bu Meslekleri Yapacaklar Dikkat!

Bu 16 meslekle birlikte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek sayısı 204'e yükselmiş olacak.

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